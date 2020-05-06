路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

▲通霄鎮1棵大樹無預警斷裂，影響當地民眾交通往來，員警獲報後自備電鋸，將樹鋸開移除恢復交通 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮烏眉里苗128線上，日前有1棵大樹應聲斷裂橫倒在馬路中間，影響往來車輛通行；烏眉派出所副所長李建國、警員杜嘉瑋獲報後，立即趕赴現場進行交通疏導，員警自備鍊鋸，將倒塌路樹切割分解成木塊移至路旁，順利於1小時內排除障礙恢復交通，獲得在場民眾一致稱讚。

烏眉派出所副所長李建國表示，日前下午2時35分，有民眾報案稱通霄鎮烏眉里苗128線6.5公里處路旁一棵樹木（榆樹、直徑約40公分），疑似蟲蛀導致樹幹結構遭破壞，竟而無法支撐重量斷裂倒塌，橫倒在路面造成僅能單線通行，因苗128線為主要道路，往來車輛頻繁，不ㄧ會兒，現場開始出現回堵車流，嚴重影響來往用路人通行。

當地民眾表示，前幾天就發現路樹有傾斜情形，原本不以為意，沒想到會倒塌橫臥在道路上，所幸未發生壓傷來往人車事故。警方到場後立即打開巡邏車警示燈，於現場進行交通疏導，副所長李建國趕緊拿出自備鍊鋸，主動將倒塌路樹切割分解成木塊，並與現場民眾合力將樹木移至路旁。不到1個小時順利排除狀況，交通恢復順暢。

通霄警分局呼籲，請民眾外出時特別注意道路路況，如發現有道路障礙時，請立即與相關單位反映或撥打110電話，警方將協助聯繫有關單位作緊急應變處置，防制意外發生。

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