陸女探視小孩遭攔阻毆警挨告　辯「不知如何面對台灣警察」

▲大陸籍夏姓女子與先生分居，今年1月間欲探視小孩硬闖社區，員警到場勸阻時，卻遭夏女揮打推擠，導致員警受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

與先生分居中的夏姓女子，今年1月間欲探視小孩，硬闖先生位於在中壢區的住處，結果遭保全攔阻，夏女在社區大廳不願離去，中壢警方到場勸阻，夏女竟對員警徒手揮打、推擠，連員警身上密錄器都遭打落，員警也受傷，員警以優勢警力制伏夏女送辦。桃園地檢署調查時，夏女辯稱不知面對台灣警察，才導致行為失控，檢方偵結仍依妨害公務罪嫌將夏女起訴。

檢警調查，38歲的夏姓陸籍女子，來台與先生結婚並與育有子女，後因夫妻關係不睦而分居，先生在中壢區某社區與小孩同住，夏女為探視小孩曾多次硬闖社區被驅離。

▲大陸籍夏姓女子與先生分居，今年1月間欲探視小孩硬闖社區大廳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年1月28日晚間7時許，夏女趁社區住戶進出時尾隨進入社區大廳，被保全人員察覺，以管委會明令禁止夏女進入社為由，希望夏女能離去，但夏女堅持不願離去，強調只是想看看小孩，保全無奈打電話報警，中壢警方到場勸離時，夏女竟在大廳對員警揮拳，並動手推擠，導致員警右肩與右上臂有擦挫傷等傷勢，夏女甚至還擊落員警身上配戴之密錄器，員警最後以優勢警力制伏夏女送辦。

桃園地檢署檢察官調查時，夏女坦承犯行，但辯稱不知道面對台灣警察之分際，當下只想探視小孩，以後不敢了等語。檢方根據員警提供驗傷診斷證明、現場監視畫面截圖等佐證，檢方偵結依妨害公務、無故入侵他人住宅、建築物等罪嫌起訴。