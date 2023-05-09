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仿《門徒》犯案！泰國進口救胃散藏1.8公斤海洛因　4男女起訴

▲航空警察局查獲自泰國進口救胃散夾藏1.8公斤海洛因闖關嫌犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航空警察局查獲自泰國進口救胃散夾藏1.8公斤海洛因闖關嫌犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部警政署航空警察局去年10月會同關務署台北關，查出自泰國進口「泰國五塔標行軍散」名義貨物影像有異，經開箱後發現夾藏一級毒品海洛因共計1.807公斤，另有18萬餘元現金等證物，報請新北地檢署指揮偵辦，循線先後緝捕陳姓、林姓、楊姓與黃姓等4人到案。檢警查出，落網4人以陳嫌為主，仿效香港電影《門徒》模式犯案，毒品市值近千萬元，檢方偵訊後依違反毒品管制條例罪嫌將3男1女共4人起訴。

▲航警局查獲自泰國進口救胃散夾藏1.8公斤海洛因企圖闖關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲自泰國進口救胃散夾藏1.8公斤海洛因企圖闖關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局去年10月間會同關務署台北關松山分關，在松山機場查獲一批自泰國進口以「泰國五塔標行軍散」名義進口之貨物，透X光機檢測發現影像有異，經開箱查驗發現，貨品五塔散等物品內部換成一級毒品海洛因，數量多達1.807公斤，市值近千萬元，企圖闖關入台，所幸被及時攔獲，航警局報請新北地檢署檢察官彭毓婷指揮偵辦。

▲航警局查獲企圖闖關夾藏1.8公斤海洛因與18萬餘元現金等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲企圖闖關夾藏1.8公斤海洛因與18萬餘元現金等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新北檢方指揮包括航警局刑大科偵隊等單位，利用大量手機鑑識取證技術及運用多項科技偵查工具，掌握涉案關鍵證據，經長期跟監埋伏，自去年10月起至今年5月間，分別在台北、新北、彰化地區逮捕陳姓主嫌等3男1女4名共犯到案。

▲航警局查獲夾藏毒品闖關陳姓主嫌等4人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲夾藏毒品闖關陳姓主嫌等4人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，涉案陳姓主嫌仿效香港電影《門徒》模式犯案，培養行事謹慎毒梟，以高額代價收買負責接收走私貨物之毒蟲，刻意規劃製造收貨、運送交通與使用一次性手機製造斷點，陳嫌事先擬定劇本、分配角色，並指示2男1女共犯偽造叫車紀錄等，試圖營造為一般司機與乘客關係之假象，以誤導檢警偵辦方向，但仍遭專案小組識破，並先後拘捕4人到案。

檢警指出，後疫情時代，不法集團改以快遞貨物、國際郵包走私毒品，提供豐厚報酬引誘民眾充當人頭領貨，航警局呼籲民眾，切勿代收來歷不明快遞與郵包，更不能接受不法集團利誘協助運毒，擔任人頭民眾不僅無法取得約定報酬，更因運輸毒品違反「毒品危害防制條例」，最重可能被處死刑或無期徒刑，檢方複訊後依違反毒品管制條例將陳男等4人提起公訴。

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