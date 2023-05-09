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6歲童「這幅畫」讓老師嚇壞！急叫家長到校...網知真相後大讚

▲▼ 。（圖／）

▲ 一名6歲童在校的畫作。（圖／翻攝自Natural World）

記者王麗琴／綜合報導

這名老師很謹慎，要為她鼓鼓掌！一名家長表示，日前接到學校通知到校一趟，讓他和妻子十分緊張的問了六歲兒原因，兒子只回答「老師不喜歡我畫的畫」；隔天他們忐忑的到學校後，老師拿出兒子的畫作，才知道原來是誤會了，頓時讓他們鬆了一口氣告訴老師「完全不是你想的那樣」。貼文引發熱烈迴響，短時間即引來逾101萬名網友按讚，超過4.6萬則留言。

國外網友「自然世界（Natural World）」近日在臉書貼出一張他六歲兒子的畫作，表示老師因為兒子的這張畫，打電話請他和妻子去學校開緊急會議，他們十分緊張的問兒子知不知道原因，兒子只回答說「老師不喜歡我畫的畫」。

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隔日到了學校，老師將他兒子塗鴉的畫作拿出來，問原PO及其妻子說，「我讓他畫他的家人，他畫了這個，你介意解釋一下嗎？」這時候妻子看了看畫緩緩的回答老師，「完全不是你想的那樣」、「這是家庭度假」、「這是我們一家四口在巴哈馬浮潛」。

貼文一出立即引發熱議，短短3天半時間即吸引超過101萬名網友按讚，逾4.6萬則留言。多數網友大讚這名老師的做法，「我覺得老師很謹慎，我為她鼓掌」、「看得出來老師為什麼很困惑，最重要的是他會慬慎尋求家長答案」、「作法完全正確，先問孩子，再跟家長確認，請表揚這名老師，他做好了他的工作了」。

還有人覺得明明就是一幅可愛的全家浮潛圖，不過因為現在世界太可怕了，讓不少人和這名老師一樣，一看到畫作即想到可怕的自殺情境，「在這個瘋狂的世界裡，有些人比一些父母更關心」。

也有同為老師的網友表示，「我有一個學生將她所有的藝術作品塗成黑色，當我問她這件事時，她說，我很髒。 挖得更深之後，才發現她正在被他們的鄰居暴力虐待。從那天起，我不會再認為任何事情都是理所當然的，我的職責是保護我的學生。」

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