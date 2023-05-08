核電廠蓋板橋？綠議員逼問立場　侯友宜：不會蓋在人口稠密區

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

為了聲援鴻海創辦人郭台銘「一縣市一核電」政策，新北市板橋區市議員葉元之日前在節目公開表示，板橋區蓋核電廠「OK」。對此，民進黨板橋區市議員山田摩衣今（8）日表達強烈反對，並透過市政總質詢，要求市長侯友宜承諾不會在板橋蓋核電廠，侯對此多次答覆：「尊重台電專家學者的評估」、「台電說不OK就不OK」，但也稱核能曾幫助台灣發電量達到50%，「我想它是有重大的貢獻。」

葉元之日前在節目《94要客訴》談到郭台銘「一縣市一核電」政策，當被問到「核電廠蓋在板橋好不好？」葉元之脫口說出「OK」，引起議論。葉元之事後說明，他當下的反應，只是不屑民進黨每次只會用「核廢料放你家」這種情緒化句子，而不願理性討論能源議題。

此風波今天持續延燒到新北市議會，跟葉元之同區的市議員山田摩衣，在市政總質詢要求侯友宜承諾不會在板橋蓋核電廠。侯友宜表示，板橋是一個人口稠密區，他在新北市核安監督委員會都有討論到這個議題，「台電的專家都說這個不行。」山田似未聽懂侯的答覆，持續要求明確承諾「不會在板橋蓋核電廠」，侯對此表示，「台電專家會有評估，台電說不OK就不OK。」

未料山田摩衣仍持續追問一樣問題，侯友宜無奈表示，「我剛才就已經講了，專家會有評估...而且要考慮到人口稠密區，還有考慮到天災，總之尊重專家學者的評估」。侯也說，其實核能是幫助台灣在整個經濟發展中，發電量最高曾經達到50%，「我想它是有重大的貢獻。」