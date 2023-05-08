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卓冠廷轟再生能源成效差　侯友宜回擊：中央連8年肯定新北節能

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲卓冠廷猛攻能源議題。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜日前提出能源配比問題，痛批民進黨非核家園政策「理想很豐滿、現實很骨感」，今（8）日侯在新北市議會接受民進黨市政總質詢，市議員卓冠廷把握機會反問，侯的理想能源配比為何？侯友宜對此並未正面回答，僅強調「不缺電最重要」。卓也追問，為何新北市再生能源發展成效是六都倒數？侯則回答，新北市的節電成效佳，連續8年獲中央頒獎肯定，令卓為之一愣。

侯友宜日前表示，民進黨2025非核家園政策看起來「完全做不到」，台灣最重要的是要有穩定的電力，更重要的有完善的電力能源配比。侯也抨擊，現今能源配比大多集中在化石燃料的火力發電，配比將近達到80％，但是再生能源卻連20％都做不到，「理想很豐滿、現實很骨感」。

趁著今天輪到民進黨市政總質詢，市議員卓冠廷把握機會反問侯友宜，「從上個禮拜到現在，你一再強調再生能源的配比、整體能源的配比很重要，那你心目中的那個理想的配比是幾趴？你跟大家可不可以講一下？」侯友宜答，「希望再生能源的發展都能夠更快。」

卓冠廷繼續追問，「再生能源發展要更快，那大概要多快？還有你對配比的概念到底有沒有想法？」侯友宜則回，「能源政策最重要的，第一個優先就是不缺電，因為只要缺電，再怎樣都沒辦法配比。」卓接著追問缺電問題，「你知道去年、今年缺電警示的橘燈有幾天嗎？」侯回，「我沒有替他計算幾天，但是經常有缺電狀況，像是近年有5次大停電。」

卓冠廷續指，在過去4年侯友宜的主政之下，新北市的再生能源發電量、成長量都是六都倒數第二名，「新北市的成績這麼差，你怎麼還敢酸2025非核家園是『理想很豐滿，現實很骨感』？」侯友宜則答，「那為什麼中央還要給我們新北市連續8年節能冠軍？」對此回答，卓冠廷一時愣住，停頓了約1秒才說，「我沒有否認新北市其他方面好棒，但我問再生能源，你卻答節能比賽，請不要問A答B！」侯則說，「那也是一種啊。」

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

針對卓冠廷質疑新北市再生能源成效差，經發局指出，新北一向積極推動再生能源，包含太陽光電、地熱及風力，以太陽光電為例，去年太陽光電成長率達82.57%，成長率為六都第一，以107-111年為期計算，新北市太陽光電成長率達539.87%，亦為六都之冠，顯見新北市推動太陽光電不遺餘力，預計於2025年太陽光電設置量達140MW，2030年達180MW。另外風力發電部分，新北市目前共有9支風力發電機組，總設置量達13.34MW，包含林口區有5支計10.7MW，石門區有4支計2.64MW。

而為加速推動地熱發展，新北市與能源局框選金山硫磺子坪成立示範區，本案已於109年完成探勘井鑽鑿作業及產能測試，預計112年啟動，預計地熱設置量達4MW以上，年發電量達2,700萬度電。

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