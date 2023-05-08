侯郭之爭走入殘局？　媒體人以台北市長選舉為例：開局就確立成敗

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，外界都在猜測會由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘出線。對此，媒體人張禹宣8日則在臉書以台北市長之戰為例指出，侯友宜就像當時的蔣萬安，郭台銘則像陳時中，關鍵在於「開局」的方式就已確立成敗。

張禹宣指出，如果以西洋棋來說，侯友宜與郭台銘的對弈已經進入到最終的殘局，在影集《后翼棄兵》裡，女主角能夠看著天花板，思索出無數路徑通達勝利，但在現實的政局中，不論剩餘的時間兩人採取任何策略，都註定收斂到同一個的走向，「侯友宜之於蔣萬安，郭台銘之於陳時中，只會再度上演2022年台北市長之戰的盤面。」

「何以致此？關鍵便在於『開局』的方式，就已經確立成敗」，張禹宣表示，蔣萬安也好、侯友宜也罷，事實上並沒有特別「做了什麼」，而是穩紮穩打的按部就班，把自己該扮演好的角色扮演。他提到，侯友宜該扮的就是個好市長，蔣萬安就是個優質青壯派的政治明星，「無聊」是兩人的共同特點，卻也是優點，即便往更上位挑戰，距離原本的人設，也沒太大差異，僅僅是在論述層次更上一層樓。

張禹宣接著比喻，當年的陳時中，就如同現在的郭台銘，都是用最高規格取得登上棋桌的資格，一個是防疫英雄，一個是購買疫苗的救星，然而兩人卻在開局都有最致命的共通點，都是政治素人只能仰賴拼裝車團隊。他舉例，陳時中找來焦糖與無數的政二代，卻硬生生地把自己玩成人設紊亂的四不像，郭台銘也步上同樣的錯誤。

張禹宣提到，郭台銘東拼西湊的顧問與公關公司還有名嘴，十個人就有一百個意見，拉扯的結果就是讓郭台銘人設大崩壞，一下學韓流一下又變成大砲，一下講台語一下發表能源政策，最後又立即反悔不斷的道歉。他最後大嘆，撼動政壇的郭台銘，玩成一天一人設的陳時中，無法改變的結構性，落敗只是必然。