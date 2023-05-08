「不是國家需要你」！綠議員嗆假仙　侯友宜怒：別編故事侮辱人

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜今天（8）日前往新北市議會，接受新北市民進黨籍議員質詢。民進黨針對侯友宜可能被國民黨徵召選總統一事狂轟濫炸，議員李宇翔質詢時直言，不是國家需要你，是國民黨需要你，更嗆想選又不敢講很「假仙」、「扭捏作態」，對此，侯友宜答詢時收起笑容回應，「該承擔更大責任時，我會全力以赴，每個職位有需要承擔的事情」、「想太多」，不要用這個方式侮辱人格，議員自己編故事「我任何事情都可以微笑吧？」

李宇翔表示，5月17日或是24日若被國民黨徵召，是否就會點頭喊「Yes I do.」侯友宜則說不回應假設性問題，但該承擔責任時，自己義無反顧；李宇翔進一步嗆聲，不是國家需要你，是國民黨需要你，侯友宜收起笑容答詢，該承擔更大責任時，自己會全力以赴，每個職位有需要的腳色。

李宇翔也提起日前侯友宜邀請洪孟楷、陳偉杰在新北市府內密談，經過溝通後，成功說服陳偉杰放棄挑戰洪孟楷，期盼國民黨能夠在選戰中團結，李宇翔表示，「侯友宜你要選總統，已經無心市政了，市府螺絲掉滿地，你的新稱號就是喬王啦！」現場火花四濺，侯友宜也不甘示弱回擊，那是找立委來市府談交通建設，且已經接近下班時間，不過李宇翔仍不買單，高喊「接近下班時間就還是在上班啊！」

李宇翔狠批侯友宜就是「假仙」，為何日前參加媽祖遶境活動，廟方人員致詞時大聲要大家「不要支持8成以上資產都在中國的郭先生」，卻讓侯友宜從微笑到皺眉，趕快拍對方大腿制止？這不就是心裡有鬼？侯友宜則回擊，「都你在編！我本來就可以微笑！」李宇翔不甘示弱繼續拉高聲量，「你心裡很癢啦！不是扭扭捏捏的時代了，浪費媒體社會資源！現在全台人民對你一舉一動都很關心，侯友宜你要選總統，已經無心市政了，市府螺絲掉滿地！」