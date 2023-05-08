郭台銘造勢有人穿三軍軍服站台　國防部要查

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉辦首場造勢大會，會中上卻出現穿著陸海空三軍軍服的人員站台。對此，民進黨立委林靜儀8日在立法院外交及國防委員會質詢時，關切此情景有無違法？國防部法律事務司長沈世偉允諾，會再進一步了解。

林靜儀今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時詢問，郭台銘的選舉造勢大會出現穿著軍服的人員，對特定參選人表示支持，若為現役軍人是否違反《陸海空軍服制條例》、《公務人員行政中立法》、「國軍各式服裝內容穿著及佩帶實施規定」？若非軍職，是否觸犯《刑法》第159條「冒充公務員服章官銜罪」？

對此，邱國正回應，國軍在行政中立部分做得很徹底，外面有很多人穿類似的軍服，但事實上都不是，以前只要有出現這樣情況，國防部都會立刻查證。

沈世偉補充，針對《刑法》第159條「冒充公務員服章官銜罪」，過去曾發生過相關案例，移送司法機關後，會去判斷是否為故意，例如在電視上看到知道是表演，可能就沒有冒用問題，但這起案子是否故意，需要進一步了解；有關於行政中立的規範，以及關於軍人低階冒用高階等，因具體情節仍不清楚，會了解後再處理。