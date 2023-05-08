好市多將拜會討論賠償方案　消基會：要求從優「至少5千元」

▲好市多莓果爆出A肝感染問題。（圖／翻攝好市多官網）

記者楊惠琪／台北報導

好市多販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，引發消費者恐慌，好市多承諾賠償，現正研擬賠償方案。消基會董事長吳榮達今（8日）證實，好市多代表近日將拜會消基會，針對相關賠償措施提出諮詢，消基會將秉持保護消費者立場，要求業者從寬從優賠償。

美式賣場好市多112年3月27日自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓（有效日期2023/09/19，規格：1.81 kg/包）」產品，經衛福部食藥署會同高雄市政府衛生局抽驗並於4月28日發布檢出A型肝炎病毒；另又於邊境查驗發現美國冷凍藍莓也驗出A肝病毒陽性。

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吳榮達表示，已接獲好市多通知，近日將拜會消基會，針對問題莓果後續處理的賠償事宜，希望消基會能提供諮詢服務，目前日期尚未敲定，預計這周來訪。

吳榮達指出，基於保護消費者立場，將要求好市多從優從寬賠償，賠償應分為「已購買的普遍性賠償」與「發病後的損害賠償」，前者應該給予比食安法更高的賠償，由消費者選擇減免會員費或提供至少5000元以上的賠償金；後者則是消費者事後發現感染，賠償金額則看受害者實際損害狀況，包括醫療費用、心理補償等都要計算在內。

吳榮達說，雖然有4.2萬名好市多會員購入毒莓果，但目前消基會僅收到2件申訴案，申訴主要是以退費為主，他認為目前申訴者偏少，主因是A型肝炎的潛伏期從2周到半年，健康損害現在還不會顯現出來，加上好市多已表明會退款，買到問題商品的消費者多持觀望態度。