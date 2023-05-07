保障民眾消費權益　黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

▲台南市法制處邀集市府衛生局、經濟發展局，至好市多台南店，關切冷凍莓污染事件，業者後續處理情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲高度關切好市多冷凍莓污染事件，擔憂民眾消費權益受損，市府法制處7日再邀集衛生局、經發局至好市多台南店，關切後續處理情形，消保官要求業者承諾對食用有問題批次「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」之消費者提供必要醫療費用，包含A肝疫苗注射之賠償，善盡其應負企業責任。



好市多台南店表示，針對購買科克蘭冷凍三種莓果、藍莓之1490、1431位會員，已主動電話聯繫可至該店辦理退貨退款，並主動詢問其等是否有醫療等相關需求。

消保官現場重申業者應以更積極之態度面對，盡速對身體健康受損之消費者提出妥適賠償方案。好市多台南店表示，會負擔相關醫療費用，如食用有問題批號商品之消費者對健康有所疑慮，可先至合法醫療院所進行檢驗，經醫師評估須施打A肝疫苗或為其他醫療行為者，請保留診斷證明及相關單據，好市多將會負責處理。

法制處進一步要求好市多，應針對冷凍莓果重新檢討檢驗的項目及流程，並盡速公告改善方式，以重建消費者對該公司的信心。至對購買相關商品的會員，縱未有身體不適，亦應予以合理之賠償，以示負責及對會員權益之重視。



消費者如因本事件有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向本府消費者服務中心提出申訴，法制處將竭力協助爭取相關權益。