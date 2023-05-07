2023府中文化沙龍講座　5月場次開講分享青年創業

▲2023府中文化沙龍講座。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市文化基金會積極打造多元議題學習的平台，與臺灣產物保險股份有限公司、康舒科技股份有限公司合作辦理「2023府中文化沙龍講座活動」。5月份場次專為青年設計規劃，有青年創業的啤酒頭共同創辦人宋培弘，談釀酒的理性與感性；青年經營的臺灣吧執行長，談數位教育發展；政大外交系副教授暨對外關係協會秘書長黃奎博，談青年國際視野。

新北市文化基金會董事長張其強表示，新北市的青年人口（15至40歲）為全臺灣最多，近年新北市文化基金會著眼於促進「青年公共參與」、「青年創新培力」、「青年國際參與」等發展，讓新北青年被看見。執行長龔雅雯指出，新北聚集許多青年人才，帶來豐沛的動能，在藝術設計、影視媒體、地方創生、科技技術等多方領域，都有相當卓越的表現，因此期待透過舉辦府中文化沙龍系列講座活動，提供青年們分享交流學習的平台。

5月5日晚間，從「那些年我們從釀造一瓶故事開始」，啤酒頭的共同創辦人，本身也是釀酒師的宋培弘，原先是一位工程師，他以科學研究釀造技藝，並創造故事行銷，幫助品牌在理性與感性間找到平衡，不僅運用台灣在地食材香菜、鳳梨酥製作精釀啤酒，連農民曆的24節氣，也能搖身一變，成為最具新潮特色的啤酒口味，廣受青年喜愛。

5月12日晚間，邀請YouTube知識頻道擁有百萬訂閱的臺灣吧執行長蕭宇辰，開講「AI時代下的數位教育內容產業的發展可能」，他曾在學校擔任教師，2014和夥伴一起在影音平臺Youtube推出「動畫臺灣史」影片一炮而紅，9年過去，臺灣吧除了接連推出兼具深度和趣味度的影片，也開發IP「黑啤」、「小黑啤」，結合兒童教育深受青年家長歡迎。

近10多年隨著新媒體和社交平台興起，國際交流與訊息傳遞更加即時，臺灣的青年如何才能多元地接觸和客觀地認識這個複雜的世界，同時避免陷入同溫層而不自知？5月27日下午，邀請到國立政治大學外交學系副教授，同時也是對外關係協會的秘書長黃奎博，以最深入淺出的方式，主講「青年如何認識多元世界」，分享青年如何善用公部門和學校資源、網路和媒體識讀，培養多元的國際視角。

活動詳情及報名網址：https://ntccf.org/