新任基隆衛生局長張賢政布達　謝國樑期勉市民獲妥適醫療服務

▲新任基隆衛生局長張賢（右）政布達。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（1日）主持新任衛生局長布達典禮，期許新任局長張賢政帶領團隊發揮專業。謝國樑強調市府會對兒童醫療與早療領域相關醫療政策，每月定期召開專案會議，未來將有具體推展與布局。

新任衛生局長張賢政表示，面對健康照護的挑戰，衛生局在過去3年防疫期間，對於各項衛政業務仍未懈怠，今天不僅為中央疫情指揮中心解編，也是再出發的契機，面對基隆醫療衛生或人口老化的挑戰，都是未來要去面對的課題。

張賢政分享他以基隆推動闔家歡健檢作為碩士論文分析對象，他強調謝國樑市長耳提面命，盼重視醫療品質做到全面性照護，對於兒童醫療將推動兒童專責醫師制度，與各局處合作做好普及長照品質提升，落實食安管理及社會安全網等領域，都是未來努力的方向。

謝國樑指出，張賢政局長是基隆子弟返鄉服務的典例，有關基隆醫療品質仍有努力與進步的空間，希望能讓急重症的長輩、孩童到一般病人在基隆能獲得妥適治療，這些都是市政工作重要的環節。市府對於兒童醫療與早療領域，每月定期召開專案會議，未來對相關醫療政策，將有具體推展與布局。

新任衛生局長張賢政，台大公共衛生學院預防醫學研究所碩士，曾任台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師，羅東博愛醫院家庭醫學科主治醫師、科主任及社區醫學部主任，還先後擔任台灣安寧緩和醫學學會理事、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長等職。