警車沒上鎖　白目男「開箱試乘」被PO網！大同分局回應了

記者張君豪／台北報導

7日凌晨6時許，台北市延平北路二段星聚點KTV發生一起無聊民眾打開路旁停放警車車門「開箱試乘」的惡作劇事件，這位民眾在清晨看到KTV外停放一輛大同警分局的警車，便嘲諷「警察都去哪裡了？」竟任意打開車門並進入副駕駛座乘作，過程中該男還詢問友人「我要被抓你負責喔？」，友人戲謔回復「好啦！交保金我幫你出」。事後影片遭網友PO上臉書爆料公社，大同警方7日下午回應，將依法約談涉案民眾到案。

▲民眾疑似酒醉路旁打開警車門並上車試乘，警方回應將依法將函辦。（圖／翻攝臉書）

大同警分局表示：當時警員簡鴻政、黃沛琳駕車到星聚點守望勤務，所開警車為編號26號，兩人確實因疏漏未將警車上鎖，導致路旁民眾在6時5分自行開啟進入副駕駛座，並將過程攝錄上網引發討論。

警方指出，民眾此舉有觸犯《社會秩序維護法》85條第一項，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」之虞，警方將會依法約談並函送裁處，也呼籲民眾切莫因一時好玩，任意開啟執勤中警車以免觸法。大同警方指出，遭民眾開啟的警車經清點確認無任何損失，有關警員出勤車輛未上鎖，將依規定懲處，並加強同仁相關教育。

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