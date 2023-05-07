「藍道」極密訊息遭破解！這軟體焚毀功能失效　葉育忻收押關鍵

▲台版柬埔寨幕後主嫌杜承哲，卻意外揪出警黑勾結複雜關係。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據檢警追查大同警分局寧夏所前所長葉育忻涉嫌提供個資給詐團主嫌「藍道」杜承哲，發現葉以所長職權越轄向中壢分局警員調閱詐團涉案人資料並回報給詐團，並透過劉女當人頭收受「藍道」餽贈3萬多元泰達幣（折合台幣1百萬元）。

據了解，葉員與杜承哲居間通訊手法相當細膩，兩人對談重要的資訊都使用手機加密通訊軟體電報（telegram），且雙方為避免犯罪行為曝光，他們的telegram對話都使用「秘密聊天室」並設定限時訊息焚毀功能，杜嫌與葉員看中該通訊軟體的點對點加密功能，認為這樣警黑勾結犯行不會曝光。

▲專案小組日前兵分多路在雙北市、台中逮捕台版柬埔寨集團藍道杜承哲及涉案共犯等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

4月13日專案小組拘提藍道消息曝光後，葉員狡詐深恐警黑勾結犯行曝光，立刻把與藍道通訊的手機丟掉，宣稱遺失，規避檢警後續查扣手機進行數位鑑識，但賊星該敗的是，新北市警刑大專案小組抓到藍道後，仍順利透過數位鑑識，以特殊技術還原藍道在手機telegram軟體中的秘密聊天訊息，甚至杜、葉認為理應遭加密焚毀，透過人頭收受賄款的3個虛擬貨幣帳號訊息也被檢警掌握，成為葉員遭收押的關鍵鐵證。

▲大同分局寧夏派出所所長葉育忻，涉嫌提供個資給詐團成員。（圖／翻攝臉書）

據知情者透露，杜承哲曾在大同分局轄區內某燒烤店擔任燒烤師傅，並因葉員常去該間燒烤店吃消夜因此熟識，杜男需要警界有力人士幫忙打聽消息，葉員則因日常開銷花費頗大，兩人一拍即合，葉員也因此淪為詐團共犯。

尤有甚者，知情警員指出，葉男常去的燒烤店老闆為一陸配女子，同居人也是大同分局某派出所警員，也透過這層關係，該店深獲該分局官警信任，分局及鄰近警所官警經常趁勤餘休假期間到燒烤店消費捧場，若杜男疑似透過老闆娘當作中間人介紹人頭向葉所長轉匯提供虛擬貨幣賄款，警員擔憂大同警分局涉案人數恐不止葉育忻1人，至於案件後續發展，仍有待檢警深入追查。

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