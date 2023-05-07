赤膊男想不開站13樓　所長霸氣喊：這樣誰保護你太太！他破防淚崩

記者許權毅／台中報導

台中市一名男子昨（6）日疑似因情緒不穩，竟跑上自家13樓頂外牆上試圖輕生，警消獲報後趕抵，趕緊在中庭備妥氣墊床，由春社所長邱量虔上前安撫長達4小時，邱霸氣喊話：「你要好好活著保護你太太啊！不然誰保護她！過來抱一下你太太！」，這段話奏效，成功安撫男子情緒，甚至讓男子「破防淚崩」，放棄輕生念頭，回到安全處。

▲台中一名男子昨日因情緒不穩，一度站上13樓，所幸經由警方勸說放棄輕生念頭，平安無事。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市第四分局春社派出所6日中午接獲報案，南屯區某社區大樓13樓頂，有一名男子打赤膊，不斷大吼咆哮，還站在圍牆外疑似欲輕生。警消獲報後不敢大意，趕抵後發現男子就站在僅20公分寬的橫梁上，一度坐在上頭，雙腳懸空，消防人員趕緊備妥氣墊床、拉起封鎖線戒備。

警方先通知男子太太到場，經瞭解男子疑似逢人生低谷，太太又遠在台南不在家，加上氣溫高達32度心情煩躁，才會情緒不穩。春社派出所所長邱量虔上前霸氣喊話：「你要好好活著好保護她（太太）啊！不然誰保護她！你起來保護她！不然她被欺負！過來抱一下你太太！」等語，男子一聽「破防」轉念，由警方協助回到安全處，眾人在電梯中安撫男子，也讓他流下男兒淚，甚至下跪向警消致謝。

第四分局長李建興呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，且可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商共尋解決之道，有效地利用身邊資源，盡早發現當事人的心情異狀或困難之處，協助自己及親友安渡難關，避免憾事的發生。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995