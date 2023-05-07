高雄大雨釀6米外牆鷹架倒塌！李眉蓁揭暗黑原因：未申請施工

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區崇德路與博愛路口今(7)日中午12時許發生鷹架倒塌意外！一棟建物外約2層樓、6米高的施工鷹架不明原因突然整片倒塌，砸中停靠路邊的4輛轎車，所幸當時無人經過，未波及路人，警消獲報已前往處理中。不過對此意外，高雄市議員李眉蓁在臉書發文痛批：「外牆未申請就施工導致意外、未申請就施工有損企業形象。」

▲高雄市左營區崇德路與博愛路口今(7)日中午12時許發生鷹架倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李眉蓁在臉書發文指出鷹架倒塌的原因 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

李眉蓁在臉書發文表示：「今天中午12點多，左營區博愛路、崇德路的全聯外牆發生鷹架倒塌意外，約2層樓、6米高的施工鷹架突然整片倒塌，砸中停靠路邊的4輛轎車，也壓倒一個電線杆電力設備，所幸無人傷亡」，不過她也強調，「服務處接獲消息立即趕往現場，和工務局建管課了解後才知道，外牆未經申請就施工，碰到下雨天發生了意外。還好沒有釀成人員傷亡，否則這起事件損失的豈止是企業形象而已。」

她認為，「凡事還是照步來吧，市府的建築管理、勞動檢查等相關工作，也都要加把勁了。」

▲高雄市左營區崇德路與博愛路口今(7)日中午12時許發生鷹架倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）