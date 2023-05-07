囂張賊白天偷零件　警盤查遭揮拳！路人錄影喊「不用對他客氣」

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子在三峽區偷竊2部機車，大白天直接拿著工具在路邊拆解機車零件，旁邊居民覺得可疑報警；員警到場對他進行盤問，他竟朝員警揮拳，旁邊圍觀民眾看不下去，喊「不用對他客氣」，涉犯妨害公務，待支援警力到達將他制伏，另發現他還涉及新店竊案及板橋縱火，全案依法送辦。

▲柯男與員警對峙。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，29歲柯姓男子6日凌晨1時許，先後在三峽區橫溪路偷機車，5時許又到溪東路行竊另一部機車，然後直接在路旁拿工具拆解零件，打算變賣，旁邊居民覺得有異，打電話報警，橫溪派出所警員蔡建洲率先趕到現場，對柯男進行盤查。

▼柯男與員警對峙，支援警力到達合力將他壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

柯男一開始辯稱機車是朋友的，卻又講不出朋友名字，經警方調查，2部機車車主均不設籍附近，柯男面對蔡員追問閉口不回，突然跳上機車想逃逸被阻擋，柯男惱羞揮拳攻擊，蔡員立即拿出警棍防衛，過程中，圍觀路人錄下逮捕過程，要員警「不用對他客氣」，待支援員警到場，合力將他壓制逮捕。

經調查，柯男居無定所，在新北市各地到處偷竊機車零件，4日才在新店地區犯案，4日傍晚他更獨自一人入住板橋地區的汽車旅館後，5日離開後沒多久，房間就傳出失火，是否因煙蒂造成，警消也在釐清，警方正在找尋他的下落時，清晨就被三峽警方查獲。



柯男表示偷車是為了嘗試不同種類的機車，才能飆出車速，還誆稱有情緒上的問題，不知為何會毆打警察，但員警穿著制服執行公務，柯男不但目無法紀，甚至當街毆警，訊後依竊盜、妨害公務及毀損等罪送辦，而他另外犯下的失火及偷車案，新店及板橋警方也陸續要展開調查，絕不讓他逃過法律制裁。