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社會 社會焦點 保障人權

淪台版柬埔寨詐團臥底　揭葉育忻沉淪路！靠特權保薦黑幕重重

▲▼葉育忻。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大同警分局寧夏所前所長葉育忻因勾結詐團，遭士林地檢署聲押獲准。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市大同警分局前寧夏所長葉育忻驚傳與台版柬埔寨詐團手腦綽號「藍道」的杜姓主嫌有深厚交情，甚至利用職權幫忙越區查詢詐團偵查資料後回傳給藍道，並被查出與犯罪集團透過人頭帳號收受虛擬貨幣賄款，根據檢警解析主嫌藍道的手機通訊資料，發現藍道到今年4月7日都還跟葉所長有通訊，葉男儼然成為詐團打探消息的小弟，遭警政署政風室移送後檢察官聲押獲准。但幕後的警察官場供需醜態黑幕重重，仍有待檢方深入追查。

葉育忻案第一個疑點是，北市基層警員透露：葉所長在刑事局國際刑警科偵查正任內涉嫌盜刷女友信用卡遭檢警移送，降調到保警國家警察隊期間也因酒駕遭查獲，根據警察人事管理及晉升考核相關規定，葉前科累累，為何調任台北市後還有辦法通過品操考核、安全調查程序接任外勤所長？

▲▼大同分局寧夏派出所所長葉育忻，涉嫌提供個資給詐團成員。（圖／翻攝畫面）

知情警透露：葉員從警期間精擅作公關打好與高層關係，長官交付事項無論公事私事無不應允，當年葉員回任台北市警局僅在某市區分局擔任秘書室內勤警員，卻屢獲高階三線警官保薦，讓葉員得突破「品操考核」汙點註記順利外派擔任派出所長，難道這些盲目保薦品德瑕疵葉員的高階警官，不需被追究行政責任？

葉員淪為詐團共犯遭羈押後，在大同警分局任內爭議也隨之浮上檯面，雖然北市警局督察室果斷發表懲處，將今年初從中正二分局接任大同的分局長吳在堂記過兩次，但大同分局警員都知道，葉員當所長後極力討好高層，無所不用其極，不論是長官餐敘應酬，或者私下的迎送往來餽贈，葉員全力以赴，每月開銷甚大。

根據警員日前在臉書「靠北police」po文指控，大同前任分局長相當疼愛葉員，甚至透過葉員介紹轄區建商，在分局旁蔣渭水公園某高檔建案以「友情價買房」，該任分局長晚上聚餐應酬，葉員也多盡力到場服侍，甚至連分局長升任離開前，還指定要高檔iPad平板當紀念品。

如果說甫到任的分局長吳在堂被記兩小過連坐，前任分局長厚愛錯信葉員長達2-3年，難道不用追究管理考核疏失責任？長官歷年的應酬、餽贈、餐會開銷支出頻繁，基層所長只能鋌而走險，在外搞公關開闢財源，甚至結識黑幫詐團大老，接受收簿集團的餽贈；基層痛批「打詐國家隊豬隊友」沉淪之路，這些畸形噁心的官場文化不能說沒有影響。

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