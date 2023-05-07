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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／新北信賴會6月成軍請「他」當會長　賴清德聲勢高派系搶主導

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德角逐2024總統大位，多個縣市「信賴台灣之友會」緊鑼密鼓籌備中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德佈局陸戰組織，積極籌組各縣市「信賴台灣之友會」，壓軸場訂於6月25日在新北市登場，劍指潛在競爭對手、新北市長侯友宜意味濃厚，據悉，曾任新北小英之友會總會長的張秋海可望擔任會長一職，目前理監事名單仍在討論中；而面對國民黨預計於5月17日或24日提名總統人選，賴團隊已敲定5月21日挺進侯友宜的故鄉嘉義縣，舉辦嘉義縣信賴台灣之友會成立大會。

如同過去小英之友會扮演關鍵社會力角色，襄助總統蔡英文征戰總統選舉，信賴台灣之友會是為賴清德在組織面拓展社會力支持的重要組織。然而，賴清德競選總部總幹事潘孟安年初一席「小英之友會『併入』信賴台灣」發言，使得「信賴」與「小英」是否已化解昔日矛盾心結的議題，再度浮上檯面，黨內高度關注雙方互動。

其中一個觀察指標是，多個縣市信賴台灣之友會成立大會上，都能見到小英之友會成員的身影。例如4月16日宜蘭縣活動中，賴清德頒發「榮譽理事長」聘書給宜蘭縣小英之友會總會長林金超；4月30日台中市場次，賴清德也親自授旗給台中市小英之友會理事長李茂盛。

▲▼民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今(30)日出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德在台中場造勢高呼「信賴台灣」和「小英」都是為台灣打拚的「台灣隊」。（資料照／民進黨提供）

據了解，目前尚在籌備階段的新北市信賴台灣之友會，由前立委陳朝龍、賴勁麟等人「主揪」，邀約跨派系公職加入群組，並擬由張秋海擔任會長一職，力促「信賴」與「小英」化解齟齬，現階段理監事名單仍在討論中，可能將與新北市小英之友會成員部分重疊。

綠營人士觀察，由於賴清德的聲勢高，許多縣市都出現不同派系「搶著主導」的狀況，例如4月29日高雄市信賴台灣之友會成立，逾兩千名支持者擠爆會場，會前一度傳出各系統積極爭取主導權，最終由高雄市長陳其邁出手協調的狀況；而同樣是民進黨執政的嘉義縣，則由嘉義縣長翁章梁協助籌組，目前訂於5月21日舉辦成立大會。

至於新北市場次，地方人士透露，上月有蘇系公職因不滿未被加入群組，與陳朝龍出現矛盾，讓陳氣得想「翻群」，幸好後來雙方把話講開，「聊完就沒事了」。一名綠營要角不諱言，想要成立新的組織，實際運作前勢必面臨磨合期，這是很正常的事情，未來信賴台灣之友會將慢慢轉由民間力量主導。

▲▼民進黨主席賴清德出席高雄市信賴之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

▲高雄市信賴台灣之友會成立大會大爆滿。（資料照／民進黨提供）

另對於國民黨對手，據指出，由於侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘競爭狀況互有消長，民進黨高度戒備，同時也滾動式調整攻防略。舉例來說，民進黨以「打侯戰隊」規格配置發言人團隊，由曾任新北市議員的張志豪擔任新聞部主任，近期延攬新北市議員卓冠廷、戶籍地在新北市的立委林楚茵加入，幾乎每個工作日都透過記者會、新聞稿點出侯友宜各項缺失，就連抨擊郭台銘失言時，都不忘隔空詢問「侯友宜的態度呢？」

值得一提的是，《美麗島電子報》上周公布2024總統大選民調，賴清德以35.4%支持度領先侯友宜的26.0%、民眾黨主席柯文哲22.0%，就連侯友宜「本命區」新北市都落後賴清德6個百分點，超過誤差範圍。綠營人士解讀，除了賴清德出身自新北市之外，近期侯友宜無心市政等著「落跑」選總統、新北市接連發生重大治安和工安事件等議題發酵，都是箇中原因。

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