拚2024立委提名　林昶佐、吳沛憶成立聯合服務處

▲林昶佐與吳沛憶成立聯合服務處，訴求「年輕接棒」。（圖／吳沛憶辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐宣布不爭取連任後，民進黨將派誰出戰台北市第五選區（中正、萬華）引發關注，目前包括市議員吳沛憶、劉耀仁、前議員顏聖冠、僑委會副委員長阮昭雄均被列為潛在人選。林昶佐7日下午宣布與吳沛憶成立聯合服務處，訴求「昶佐沛憶、服務升級、國會戰力、年輕接棒」，傳承意味濃厚。

林昶佐與吳沛憶的聯合服務處今天正式成立，包括民進黨立委賴品妤、黑潮城市發展協會理事長吳崢語彙力挺，現場湧入在地里長、市場商圈、義警民防等支持者。吳沛憶感謝鄉親愛護，承諾會加倍努力要大家隊年輕世代有信心，現場齊喊口號「昶佐沛憶、服務升級、國會戰力、年輕接棒」。

林昶佐表示，雖然自己不競選連任，但是服務不中斷，延續在地服務，因此與吳沛憶設立聯合服務處，把握任期時間繼續打拼。林昶佐也提到，自己在2008野草莓學運的時就跟吳沛憶結緣，當時他去支援學生，吳沛憶就是現場的學生之一，大家很有緣份，從還沒進入政治圈的時候就一路並肩作戰到現在，希望未來還是能一起並肩作戰。

吳沛憶則說，自己對台灣政治有很多期望，首先希望幫助台灣走向國際，自己與林昶佐剛跟青山宮去日本交流，把台灣的祭典文化推廣到國外；同時作為民意代表，議會外交是台灣對外交流的重要管道，其次，吳沛憶舉賴品妤為例，雖然年輕，就能夠服務七星區這麼大的選區，而且服務做得很好，年輕世代同樣會做事，所以要讓更多年輕世代進國會，也希望台灣能成為一個不用跟強權委屈的國家。