「最甜發言人」郭雅慧首同框賴清德　喊：2024選全糖總統

▲賴清德今天下午出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德延攬三立電視台前主播郭雅慧加入競選團隊，7日下午兩人在2023「三明治新世代」親子園遊會活動首度公開同框。對於被媒體封為「最甜發言人」，郭雅慧受訪笑說，她2019年透過採訪認識賴清德，「我是覺得2024選個全糖總統，甜甜的也很不錯」。

郭雅慧今天下午接受媒體聯訪表示，她是在2019年透過採訪認識賴清德，大家都知道賴執政很有能力，在目前這麼複雜的國家局勢下，賴也是最適合的總統人選，至於私底下的相處，賴曾在繁忙公務行程間致電關心、確認自己的近況，感受到賴是「很窩心、好老闆」。

郭雅慧表示，過去播報新聞時，比較口語淺白，她認為角色轉換後還是要保留這個特色，可以將繁雜的句子說得更清楚，也能將民眾表達的內容如實帶回團隊。

此外，針對許多媒體關注，賴清德的兩岸論述是否由「抗中保台」轉變成「反共不反中」，郭雅慧強調，賴清德一路以來的兩岸論述脈絡一致，就是要保衛主權、反對侵略，希望台灣一定要守住民主、和平、繁榮的價值，現在也有越來越多的民主盟友，「一直以來，中共的軍演和恐嚇至今沒有停止過，也要反問連勝文跟國民黨，這部分的兩岸立場上，他要不要做他的表述呢？」

▼賴清德延攬郭雅慧擔任競選團隊發言人。（圖／記者李毓康攝，下圖同）