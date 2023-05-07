徐巧芯爆賴清德「反共不反中」抄襲她　大嘆：當時還被罵精神分裂

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述，擬將聚焦和平保台、反共不反中。對此，國民黨台北市議員徐巧芯7日在臉書揭露，賴清德提的反共不反中是她2019年提出的正藍觀點，當時她還被《自由時報》報導是「精神分裂」，令她不禁諷刺，「結果賴清德現在用的很開心，不知道綠營心中作何感想？」

賴清德多次表達延續總統蔡英文「四個堅持」路線，以及「和平保台」立場，但政壇傳出賴陣營與兩岸與選戰策士近期正討論，強化賴清德與民進黨「反共不反中」的態度，爭取更多中間選民青睞。

對此，徐巧芯直言，這個觀點是是抄襲了她2019年提出的正藍觀點，當時還被自由時報寫了一篇報導罵她精神分裂，令她不禁諷刺，「結果賴清德現在用的很開心，不知道綠營心中作何感想？」

徐巧芯在2019年以「正藍兩岸觀點之二：國民黨的『反共不反中』」為題發文指出，當時黃捷媽媽、陳柏惟曾經在大陸工作的事被揭露，不僅引起不少網友質疑，他們的回應也有點奇怪，例如「我們並不反對跟中國來往只是要公開透明」或者「當時是中國需要我」。她認為，這樣矛盾古怪的感覺，這跟時代力量、基進黨在台灣政壇一談到「中國」或有關的人事物就不分青紅皂白跳腳批判有關係。

徐巧芯強調，正統的國民黨，不會碰到矛盾，因為我們是「反共，不反中」，最簡單講，就是把「政治、政府」與「土地、人民」分開。

徐巧芯解釋，國民黨反對共產黨對大陸的極權統治，期望看到一個民主化的中國；但國民黨對大陸的人民沒有敵意，甚至對那塊土地和中華文化仍有所認同，這是「三民主義，統一中國」的基礎。她提到，即便聽起來像個夢，但至少它永遠是站在中華民國這一方，保護我國不被其他勢力併吞。

徐巧芯表示，只有勇敢說出這些，才有人會了解「一個中國，是中華民國」的「九二共識、一中各表」不是坐等被統戰，如此一來，在中國大陸工作沒有什麼問題，因為我們反對的是它的政權，反而，越多的經貿文化交流，越有機會促進彼此了解，在中國大陸撒下民主的種子。