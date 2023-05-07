趙少康諷「為選票不顧健康」　賴清德：我喜歡吃全糖珍奶

▲賴清德今天下午出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日自曝喝珍珠奶茶「一定喝全糖」，引發熱議，還有政論節目下標批評「搶年輕票不顧健康飲食」。對此，賴清德7日表示，他的確喜歡吃甜的，的確也會在跑行程的時候喝全糖的珍珠奶茶，並指糖尿病的原因是因胰島素不足，倒不是因糖吃多了，如果身體健康吃全糖是OK的。

賴清德上月透過社群平台分享，自己跑行程過程中，會去買珍珠奶茶在車上喝，還說「珍奶都一定喝全糖」，而中廣董事長趙少康則在主持政論節目「少康戰情室」時說，賴清德近期拍攝影片自曝喝珍珠奶茶都喝全糖，遭指是為了討好年輕人。節目片段並下標「IG曝賴清德愛在車上喝全糖珍奶，搶年輕票不顧健康飲食？」等語，在社群平台瘋傳。

賴清德今天下午出席2023「三明治新世代」親子園遊會，該活動是民進黨性別平等事務部、新住民事務部改組以來，首度舉辦的實體活動，現場準備了來自東南亞多國的特色美食，邀請親子同樂，來自馬來西亞的新住民事務部主任羅美玲、台日混血新北市議員山田摩衣身著傳統服飾與會。

賴清德致詞時意有所指地說，他的確喜歡吃甜的，在跑行程的時候，的確也會買珍珠奶茶，而且一定是喝全糖。身為內科醫生的賴清德特別「報告」說，糖尿病的原因是因為胰島素不足，倒不是說因為糖吃多了、吃過了，但是如果已經有糖尿病、慢性病、高血脂等，當然就不能夠這樣吃。

賴清德笑說，他特別跟大家報告，自己並不是鼓勵大家喝全糖，不是，只是在表達自己喝珍珠奶茶的情況，請大家了解，如果身體很健康想吃全糖是OK的，但如果有一點年紀、想要健康飲食、過健康生活，甚至有慢性病，當然就不可以吃全糖。