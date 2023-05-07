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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘首造勢今晚高雄登場！複製韓流意味濃　助講大咖搞神祕

▲▼郭台銘高雄鳳山造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘今晚於高雄舉辦首場大型造勢活動。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，今(7)日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，場地選在過去韓國瑜「三山造勢」其中一處，頗有複製韓流的意思，至於有哪位大咖會站台，主辦單位表示，拭目以待。

郭台銘宣布將於台灣北中南舉辦4場「為台、為民、郭台銘」大型造勢活動。日期、時間及地點包含5月7日在高雄舉辦、5月9日在屏東舉辦、5月11日舉辦台中場，最後一場將於5月12日在板橋舉辦。

▲▼郭台銘逛六合夜市被包圍搶合照！走100公尺花1小時　粉絲高喊：財神爺。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘積極爭取南部人支持，五月至少來高雄三次。（資料圖／記者吳世龍攝）

郭台銘今晚6點30分在高雄鳳山區經武路、鳳仁路口舉辦首場造勢，現場已擺滿紅椅子，這也是前高雄市長韓國瑜當年三山造勢的場地附近，被解讀為有意複製韓國瑜陸戰、空戰盛況。

今晚場地約能容納2萬人，由藝人郭子乾、國民黨高雄市議員陳美雅搭檔主持，據悉，前高雄縣長楊秋興將會現身力挺，地方議員也受邀出席，至於有哪些大咖會站台，主辦單位也賣關子，請大家拭目以待。

▲▼郭台銘高雄鳳山造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲現場擺滿紅椅子、國旗元素。（圖／記者吳世龍攝）

陳美雅表示，這次的造勢會展現出南部特色，和傳統的造勢不一樣，並且溫馨的包裝，除了有藝人的聲音，還會讓支持者聽到「台灣阿銘」的心聲，讓大家看到不一樣的阿銘，活動有亮點、彩蛋。

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