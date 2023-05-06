圖書館VS美術館跨界對話　2023新北閱讀節「設計・新日常」

▲2023新北閱讀節「設計・新日常」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的新北閱讀盛會「新北閱讀節」於今（6日）正式登場，邁入第9年舉辦的新北閱讀節，除了打造閱讀新品牌，更引領閱讀新潮流，已成為新北市民最具閱讀儀式感的時節。今年更特別移師甫開園的新北市美術館園區，透過圖書館與美術館的跨界對話，帶民眾體驗「閱讀」和「設計」激盪的創意火花，從美學的角度閱讀新北。

文化局長張䕒育表示，全球化的大趨勢下，美感是一種競爭力，隨著新北市美術館園區對外開放、以及2023臺灣設計展即將到來，新北市的藝文發展更加邁向國際化。閱讀跟設計在生活中無所不在，也是與這個時代溝通的方式，新北市近年來致力在各區打造特色圖書館，便是透過好的空間設計，營造出適合閱讀的場域，以設計襯托閱讀的質感，讓閱讀不僅是刺激想像力的方式，更是生活品味的延伸。

▲閱讀大使楊千霈（右）與新北市文化局長張䕒育（左）邀大家從美學的角度閱讀新北。

張䕒育說，2023新北閱讀節以「設計．新日常」為主題，從新北市美術館為起點，串連全市29區圖書分館共同展開，以書香為媒介，將設計與城市生活的想像，做一個深度而全面性的結合，透過閱讀與生活美感的相遇，帶民眾搶先感受全民開放的美術館，開啟大家對美術館的新想像，從美感閱讀中體會到「美的感受」，進而感受新北市的城市美學與文化。

6、7日兩天、與13日「新北市美術館」更化身為創意匯集站，與年輕世代互動，以「音樂」為主軸的「創作舞台」，邀請到不同類型的創作歌手、新生代樂團與各藝術領域表演者，包括金曲歌后艾怡良、影歌雙棲的人氣天王小樂吳思賢、新生代創作女歌手琳誼、音樂DJ、街頭藝人等，將和大家分享如何透過閱讀積累轉化成音樂創作。

另外，「新日常市集」則是集結文青雜貨、美食、療癒選書等不同領域的手作職人與創作者的閱讀設計市集；「閱讀沙龍」則邀請到邀請到知名影評人膝關節、建築學者李清志、資深廣播人馬世芳、平面設計師廖小子、以及資深旅人工頭堅等各領域專家職人，和大家分享如何將閱讀結合生活日常；還有親子專屬的「閱讀遊樂園」，藉由親子工作坊的方式，帶孩子透過手作體驗活動與繪本閱讀互動；詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。