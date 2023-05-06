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新北石花菜產季！曝曬成美艷地毯　煮寒天翻出新花樣

▲新北石花菜產季。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北石花菜產季。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

節氣「穀雨」過後，意味春季結束正式邁入夏季，海水溫度逐漸溫暖，東北角沿岸海域的石花菜大量生長。每年4月開始，濱海公路兩側空地，不時有正在享受日光浴的各色「石花菜」毯美不勝收，空氣中散發著濃濃的海味。新北市政府漁業處誠摯邀請民眾一同體驗此般的美景與美食，讓您擁有難以忘懷的海邊故鄉回憶。

國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士指出，石花菜生長在低潮線附近海流湍急的礁岩上，藉由固著器緊貼於礁石上，可抵抗海浪衝擊，需待大退潮才會露出水面。分枝近基部處常有殼狀珊瑚藻包覆。石花菜的主要產季在4-7月，主要分布於台灣北部與東北部海域。

▲新北石花菜產季。（圖／新北市漁業處提供）

▲日光浴中的石花菜。

張睿昇表示，石花菜俗稱為「海凍菜」或「鳳尾菜」，含有豐富膠質常被製作成「寒天」、「海燕窩」、「石花凍」等料理，石花菜因未曝曬時，外觀因含有大量藻紅素呈現紫紅色，枝葉叢生呈羽狀分枝狀，富含纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質（鉀、鈣、碘）等營養。

福隆車站對面福球小徑（福隆街）內的複合式蔬食料理店-星空藝術村老闆娘陳雅惠表示，來到星空藝術村的遊客常常詢問東北角海邊空地鋪的紫色、黃色地毯是什麼，進而思考要如何將石花菜介紹給遊客。經過明查暗訪，發現在地居民大部分是將石花菜做成石花凍提供給遊客消暑解渴，少數做成石花菜火鍋。

▲新北石花菜產季。（圖／新北市漁業處提供）

▲星空藝術村老闆陳雅惠和總經理黃茂誠研發石花菜料理。

恰好星空藝術村總經理黃茂誠是蔬食料理專家，他將石花菜凍揉製麵包中增加麵包的柔順感，也將在地小農種的芭蕉、堅果和石花凍一起製作成歐陸式的歐芭堅果鬆糕，也考量到許多遊客是來東北角體驗低碳自行車旅遊，特別研發石花燕麥能量棒，讓騎車運動的遊客可以隨身攜帶補充營養。星空藝術村內也將結合在地資源成為借問站，介紹遊客去卯澳漁村、馬崗漁村、龍門漁村、美豔山漁村甚至是龍洞漁村遊覽，認識多樣化的東北角漁村。

漁業處長張麗珍表示，提醒民眾為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，禁止使用潛水器材採捕，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上「新北市漁業處」官網查詢。

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