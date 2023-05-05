▲新北「雙視設計」行動博物館，加入點字靠手摸出歷史。（圖／新北市淡水古蹟博物館，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北唯一「雙視設計」的行動博物館正式亮相！淡水古蹟博物館不但把歷史故事打包成一卡皮箱，還特別加入點字說明，把服務擴及至視障朋友，讓他們用摸的就能認識文化資產，現正免費開放租借中。

新北市立淡水古蹟博物館即日起推出雙視設計的行動博物館模組「開港設關拚貿易」，全新的模組概念來自近120萬人次參觀的「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，通過關卡遊戲的方式引導介紹各種關務知識。

最特別的是，本模組還搭配了一個「陶德的皮箱」，裡面共有6個實物盒，包括茶、麻、煤炭、火柴、日本布及鋼索，使用兩種閱讀的媒介，視覺直接觀看、觸覺閱讀點字，讓大部分的人能夠順利認識淡水開港設關的歷史故事。首次體驗的臺北市盲人福利協進會成員們對可以摸的歷史非常有感，他們熱烈地分享過往經驗及新知。

另外，淡水古蹟博物館今年曾獲衛生福利部國民健康署辨理「臺灣健康城市暨高齡友善城市」的無礙獎，不但是新北市唯一獲得該獎項的單位，更是全國唯一獲獎的博物館。近期又推出以雙視設計為主的行動博物館，再度升級文化平權的服務，除了免費提供教案及教學影片外，淡古也主動出擊至其他地區推廣，例如貢寮、烏來、碧潭、三峽、板橋、平溪、鶯歌等地，不需舟車勞頓，即可暢遊淡水文化歷史。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，為促進弱勢族群參與機會，平衡城鄉及社會差距，新北行動博物館以博物館典藏品或特展為元素，運用數位資訊及多元化展示技術，將博物館縮小化、模組化，深入社區、校園、社福機構及偏鄉等地區，主動、積極提供服務，建構一個文化平權的社會。

黃麗鈴說，目前本館行動博物館模組共有3種主題，「淡水百年繞境逗陣走」、「我是小小修復師：日式建築好好玩！」及「開港設關拚貿易」，詳細申請辦法請上「淡水古蹟博物館」官方網站查詢。