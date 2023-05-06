屏東市公所表揚68位模範母親　歌手彭佳霓獻聲暖場

▲屏東市公所表揚模範母親 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所於6日日在市公所大禮堂舉行「金媽獎–112年度屏東市模範母親表揚典禮」，由歌手彭佳霓帶來歌曲「甲你攬牢牢」，以溫暖歌聲揭開序幕，場面熱絡。

「金馬獎」是華語電影演員的最高榮耀，市公所今年以「金媽獎」代表對偉大的媽媽們的至高榮譽，也是媽媽母職成就的極致讚許。

屏東市長周佳琪會中感性談到，她也是孩子的媽媽，備能感受媽媽每日面對挑戰的勇氣、體會無論順逆都要勇往直前的堅強，謝謝所有的母親，用愛支撐家庭、用愛奠定社會安定的基礎，感謝所有我們生命中的最佳女主角。

她感恩每一位母親為家庭與孩子付出的辛勞，更感謝每位媽媽以身教薰陶著子女，是指引孩子正向成長的明燈和溫暖依靠，並祝所有媽媽母親節快樂。

今年當選模範母親的62歲的林春美女士，在家中排行老大，自幼小兒麻痺，國中畢業後即放棄升學，幫忙賺錢補貼家用並照顧6個妹妹；20歲嫁入夫家後，每天騎機車拿拐杖風雨無阻在工業區做工，含辛茹苦養育4個孩子成人。如今孩子們個個事業有成，孝順懂事，皆已成家立業，為社會貢獻一己之力。

市公所今年表揚68位模範母親，最高齡的媽媽是90歲的黃月娥女士，其中李簡淑美、王雪、林美珠、李林錦委及溫秋朱等5位媽媽也獲選屏東縣模範母親，將接受屏東縣政府表揚。