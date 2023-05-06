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永恆的母愛　2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

溫馨母親節於5月到來，6日勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎，宣揚勞工模範母親的優良事蹟，肯定她們辛勞的付出與貢獻。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上台領獎的媽媽們一早便由台南市美容業職業工會彩妝志工精心打扮，讓媽媽們站上台更有自信，散發光彩，本次表揚活動亦使臺南市「希望家園」充滿母親的慈愛光輝。市長黃偉哲表示，祝福所有得獎的媽媽們平安快樂、心想事成！感謝您們對家庭與社會無怨無悔的付出，以品德傳家，以同理心助人，讓社會充滿溫暖，也要藉此機會勉勵市民朋友，要懂得回饋母親的養育之恩，孝心不分母親節或平常日，讓媽媽天天開心！

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文立委、林志展副議長服務處助理江錦樹、林燕祝議員服務處秘書方文賢、台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林及副理事長陳美靜、台南市產業總工會秘書長黃育德、台南市職業工會總工會理事長黃江福、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男，共同為獲獎的勞工模範母親致敬並獻上祝福。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場播放改編自勞工局「做工行善團」志工真實故事微電影《築．愛》，講述台南市泥水業職業工會的修繕志工蔡德發和邱秋香夫妻，與其重度腦麻女兒的故事。雖然他們經濟不寬裕，夫妻倆仍願意加入勞工局「做工行善團」，幫助職災弱勢家庭修屋，改善弱勢居住環境，令人景仰，蔡德發今年也榮獲中華民國全國總工會全國模範勞工。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年第一高齡者為95歲的吳歐綉好媽媽，出生於高雄茄萣漁村，結婚後擔任賢內助，因丈夫捕魚維生，她便支援漁業後勤作業，敦品勵行以身作則，教導子女認真工作堅守崗位，工作之餘不忘關懷弱勢，參與台南市電氣業職業工會愛心公益活動、關懷鹿耳社區獨居老人暨低收入戶送餐扶助，堪為楷模，大愛精神值得嘉許。育有2男4女，其中長子長期擔任台南市電氣業職業工會幹部，積極參與勞工事務，當選「台南市2013年模範勞工」，無私奉獻，長年投入勞工局弱勢家庭房屋修繕志工行列，用實際行動改善弱勢家庭居住環境。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年90歲的吳李金線媽媽為本次當選人中第二高齡者，平時樂善好施、熱心助人，含辛茹苦養育孩子成家立業，如今兒子們均事業有成，家庭生活美滿，四代同堂的大家庭在吳李金線媽媽用心經營之下，家人之間感情深厚，並且追隨其良善樂施的精神，經常參與各單位公益活動，以愛傳家受鄰里推崇。育有4男，其中小兒子經營水電本業已有13年多，致力於協助大台南市水電裝置職業工會各項業務推展，參與工會幹部教育訓練，努力不懈認真學習，落實母親的公益精神，協助辦理勞工局弱勢家庭房屋修繕捐助材料費、消防局防災宣導、擔任環保義工清潔社區環境等，為社會貢獻良多。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度的獎牌意象為「母德咸崇」，母親抱著孩子散發愛的光芒，象徵母親對孩子無私的付出，推崇勞工模範母親的奉獻。活動現場後方的花藝牆，特別布置成小花園，打造媽媽少女時期夢想中的漂亮花園，回憶青春年少的時代，到如今年歲增長的點點滴滴。而桌上盆花的設計理念，以康乃馨、火鶴花、桔梗、百合花等本土花卉，象徵圓滿與和諧，感恩母親的辛勞，與花藝牆的少女心花園意象相互呼應。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度勞工模範母親當選人共有20名，分別為吳歐綉好、吳李金線、李陳麗香、薛桂花、邱王阿敏、陳玉清、郭劉月炤、林王秀枝、高彩珠、蘇素日、金許麗峯、陳冬菜、王黃美芳、林王春菊、黃秀芒、呂春梅、周美花、買春品、連麗玲、顏如靖女士。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局於善化啤酒廠二樓大禮堂，舉辦2023年度勞工模範母親表揚，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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