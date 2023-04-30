新北表揚57模範母親　侯友宜感謝全天下媽媽無私奉獻

▲今年度共有57位媽媽獲頒新北市模範母親代表。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市政府29日舉辦「112年度模範母親表揚大會」，市長侯友宜頒贈57位模範母親獎牌與金戒指，感謝媽媽總是不辭辛勞，一生為孩子及家庭犧牲奉獻，並提醒市民朋友無論是即將到來的母親節，或是平時都別忘了對媽媽們說聲我愛你，透過日常的擁抱、關懷、相聚，以簡單的幸福來感謝母親的養育之恩。

侯友宜表示，此次獲選的媽媽們都有一段感人的故事，如今年68歲的曾瑞蓮女士，兒子在出生後被診斷為腦性麻痺，並伴隨語言、肢體等多重障礙，但他一路陪伴孩子成長，幫助孩子考取台大博士班，爾後自身更投入教育界創辦幼兒園，並給予弱勢家庭學費優惠及更多關懷，將對孩子的愛化為無私大愛。

▲112年度模範母親表揚典禮以「青春年代」為主題。

侯友宜說，這些媽媽們背後都有著不為人知的辛苦，但他們秉持著不放棄的精神，從懷孕到孩子出生、求學、就業一路相伴，令人尊敬，也因為他們的付出讓社會充滿愛與祥和。

社會局表示，112年度模範母親表揚典禮以「青春年代」為主題，打造臺灣早期校園場景，讓媽媽們彷彿穿越時空回到學生時期，在「教室」、「操場」、「合作社」等場景前，與家人開心合影，重溫年輕時的夢想。

社會局補充，今年度共有57位媽媽獲頒新北市模範母親代表，其中最年長為新店區高齡101歲的林邱李女士、最年輕則為蘆洲區42歲的黃玫真女士；這些媽媽們不同類型的故事交織出輝煌動人的篇章，而她們的勇氣、毅力與無私的奉獻，值得社會敬仰與讚佩。