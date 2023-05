黑武士攻陷高市府！市長室交戰　陳其邁喊：Size matters not　

▲陳其邁化身星際大戰角色 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

記者吳奕靖/高雄報導

5月4日國際星戰日,是星戰迷每年的盛事。4日來自遙遠星際的原力使用者拜訪高市府,為市府同仁與民眾帶來驚喜。市長陳其邁也化身「星際大戰」中的絕地武士,歡迎來自遙遠銀河系的朋友們到高雄慶祝這個日子。

陳其邁也提到,自己最愛的是尤達大師說過的一句經典台詞「Size matters not.」正好映照出台灣國土面積雖小,但是憑著打拚和實力,比外表看起來更有力量。

高雄市府也釋出一段影片,影片一開始可以見到黑武士衝入高雄市政府大門,莉亞公主從電梯奔逃而出,其後化身絕地武士的市長陳其邁帥氣登場,揮舞原力光劍英雄救美,在一陣比試中雙方英雄惜英雄,陳其邁邀請黑武士到市長室握手言和,受到感召的黑武士其後指揮手下風暴兵到一樓門口協助守衛市府。

陳其邁化身絕地武士,在影片拍攝後「臨時加戲」,帶著黑武士、莉亞公主和帝國風暴兵等人,利用午休時段驚喜現身府內局處,有身為資深星戰迷的局處同仁拿出手機要求合照,也有到府內洽公的民眾又驚又喜,驚叫著自己是星戰迷卻差點忘了這日子,民眾與同仁紛紛感到新鮮有趣、洋溢著歡樂氣息。

陳其邁提到星戰系列當中,自己最愛的就是尤達大師的經典台詞「Size matters not.」,他說台灣這幾年在總統蔡英文的帶領下,讓國際見識到台灣軟實力,支持自由、民主,理念一致的國際友人也頻頻在各領域為台灣發聲,最後他在臉書文中也提及絕地武士的經典台詞「May the Force be with you.」祝福原力與台灣同在,保有希望。