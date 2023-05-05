黑武士攻陷高市府！市長室交戰　陳其邁喊：Size matters not　

▲陳其邁化身星際大戰角色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

5月4日國際星戰日，是星戰迷每年的盛事。４日來自遙遠星際的原力使用者拜訪高市府，為市府同仁與民眾帶來驚喜。市長陳其邁也化身「星際大戰」中的絕地武士，歡迎來自遙遠銀河系的朋友們到高雄慶祝這個日子。

陳其邁也提到，自己最愛的是尤達大師說過的一句經典台詞「Size matters not.」正好映照出台灣國土面積雖小，但是憑著打拚和實力，比外表看起來更有力量。

高雄市府也釋出一段影片，影片一開始可以見到黑武士衝入高雄市政府大門，莉亞公主從電梯奔逃而出，其後化身絕地武士的市長陳其邁帥氣登場，揮舞原力光劍英雄救美，在一陣比試中雙方英雄惜英雄，陳其邁邀請黑武士到市長室握手言和，受到感召的黑武士其後指揮手下風暴兵到一樓門口協助守衛市府。

陳其邁化身絕地武士，在影片拍攝後「臨時加戲」，帶著黑武士、莉亞公主和帝國風暴兵等人，利用午休時段驚喜現身府內局處，有身為資深星戰迷的局處同仁拿出手機要求合照，也有到府內洽公的民眾又驚又喜，驚叫著自己是星戰迷卻差點忘了這日子，民眾與同仁紛紛感到新鮮有趣、洋溢著歡樂氣息。

陳其邁提到星戰系列當中，自己最愛的就是尤達大師的經典台詞「Size matters not.」，他說台灣這幾年在總統蔡英文的帶領下，讓國際見識到台灣軟實力，支持自由、民主，理念一致的國際友人也頻頻在各領域為台灣發聲，最後他在臉書文中也提及絕地武士的經典台詞「May the Force be with you.」祝福原力與台灣同在，保有希望。