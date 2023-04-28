指揮中心表揚防疫！空服員工會拒領　「被剝奪人權不能頒獎抵銷」

▲不滿防疫期間承受的污名和被剝奪的人權，空服員工會宣布拒絕指揮中心頒獎。（圖／工會）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心5月1日解編，5月2日將辦感恩會表揚防疫有功人員，桃園市空服員職業工會也獲邀代表空服員受獎，不過工會今宣布將婉謝出席指揮中心感恩會受獎，主要是機組員疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心預定在112年5月1日解散，並通知桃園市空服員職業工會5月2日辦理感恩會，表彰防疫有功人員，邀請工會代表空服員受獎。

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桃園市空服員職業工會今(4月28日)晚表示，經內部討論，認為「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，決議婉謝邀請，不會出席。

工會指出，機組員工作性質特殊，經常在國跟國之間往返，面對極高傳染風險，但國家仍有各種航空輸運之需要，上機服勤的機組員，只能小心翼翼保護自己，深怕被傳染、更深怕傳染給旅客和生活周遭之人。然而空服員作為邊境防疫的前線，疫情爆發之際，竟不能在第一時間得到完善的防疫護具，有如沒有武器就被推上戰場之人，從口罩、手套到防護衣和機上組員專用廁所等等，都是工會和基層空服員，花莫大力氣向航空公司和主管機關發聲爭取，才能得到。

而《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則》更讓機組員陷入反覆隔離輪迴中，空服員職業工會表示，在外站飯店要隔離、機上要嚴密防範、返台後仍要繼續隔離和自主健康管理，非身在其中之人，或難想像基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢。

工會強調，從疫情爆發開始到檢疫鬆綁，絕大部分空服員都恪遵防疫規範，實際染疫者和違反紀律者都比例極低。可惜發生特定個案違反防疫規範時，工會和許多機組員相關工會都透過各種方式發聲表達，期盼指揮中心不要連坐懲罰無辜之人，應顧及機組員的人權和心理衛生，但指揮中心仍選擇全面提高機組員的隔離天數。機組員甚至連就醫養病和搭乘大眾運輸的基本需求都嚴重受限，以及過高頻率的篩檢，也一再刺傷機組員的身心狀況。

桃園市空服員職業工會指出，恪遵防疫規範的機組員一同被連坐懲罰的結果是，全體空服員都要承受過度的汙名，被非人化當作傳染的媒介、被惡意用「性」攻擊抹黑道德和人格，空服員及其家人和小孩，被社區歧視、被學校排擠的故事也所在多有。高高在上的有權力者，如何能理解，一個人走進醫院刷健保卡就投以奇怪眼光是甚麼心情、安分守己過日子但常常被投黑函檢舉，疲於奔命寫報告解釋是甚麼心情，以及稍一不慎就可能人生半毀又是多麼恐懼。許多人在疫情期間都不敢承認自己是個空服員，只是個普通的空服員。

工會強調，尊重指揮中心對防疫政策的判斷，並深知指揮中心在防疫期間有諸多的苦勞和功勞。承受再多汙名和風險，仍恪遵防疫規範和敬業工作的光榮，不用透過功獎，也會長存空服員的心中，更不認為機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，能用頒獎來抵銷。考量不少空服員仍未能從社會的集體不信任和有如白色恐怖的圍剿中平復身心，故決定婉謝出席感恩會。

桃園市空服員職業工會最後向政府喊話，指空服員真正需要的絕非多一個防疫有功獎項，空服員需要的是你們在疫情恢復之際，全力來協助空服員的集體聲譽一起平反、洗刷集體的汙名，空服員需要的是在疫情恢復但勞動環境依然艱辛的此刻，能跟工會站在一起，保障空服員和全體勞動者未來不用血汗的生活。比起領獎和受獎，這才是你們應有的為國為民的高度。