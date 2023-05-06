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冷凍莓果要全面回收！　好市多新聲明怒了：全力配合但無需恐慌

▲▼好市多,冷凍藍莓,藍莓。（圖／食藥署提供）

▲高雄市衛生局要求好市多全面回收冷凍莓果類產品。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多其販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，爆出食安問題，高雄市衛生局5日先是重罰業者750萬，晚間再勒令立即全面回收「已售出及仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品」，對此，好市多稍早作出最新回應表示，會全力配合回收相關產品，但也指出冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌。

高雄市衛生局5日晚間表示，衛福部食藥署近日於邊境查驗，以及衛生局人員後續於市場抽驗好市多輸入之產品，有多件驗出A型肝炎病毒陽性，由於好市多商業登記所在地在高雄市，衛生局已勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。

對此，好市多稍早作出最新回應表示：「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌。」

業者強調：「本公司一向重視企業責任，以遵守法律法規並照顧會員權益為營運宗旨。」也將遵照相關主管機關之要求，全力配合高雄市政府採行必要的管制措施，儘快回收有效期內的相關產品。

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