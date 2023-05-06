獨／好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！回溯檢驗抓「A肝毒」漏網

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署在好市多進口美國藍莓驗出A肝病毒，好市多預防性召回2效期產品。食藥署表示，好市多販售產品都是在3月前進口，總共賣出逾1.4萬包，都是經過「書面審查」就放行。食藥署已抽驗好市多莓果類產品送驗，透過回溯檢驗抓A肝毒漏網，預計5月中公布結果。

好市多日前發出會員信，開放於2月17日至4月30日購買「科克蘭冷凍莓果」的消費者退貨，信中寫道「由於其中有部分商品 (有效日期 : 2024.02.24、 2024.02.25）經檢出 A 型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回。」

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食藥署南區管制中心魏任廷表示，好市多冷凍藍莓在邊境驗出A肝病毒後，食藥署已進行回溯調查，發現同產地、同效期藍莓3月前就曾進口，至今已賣掉1.4萬多包。好市多已下架該產品，並開放消費者退貨，相關莓果送驗已在進行中，檢驗流程需12天，最快也要5月中才有結果。

▲好市多外觀。（圖／記者項瀚攝）

食藥署北區管理中心副主任林旭陽說明，好市多今年共報驗11批藍莓，2月7批、4月4批。由於過去藍莓違規事多為農藥，風險程度較低，在美國3月針對莓果發布A肝警訊前，審查方式為「一般查驗」，亦即在莓果製品中抽2~10%產品送驗，未抽中者僅需書面審查，核對報關資料與產品標示就可放行。

好市多近期預防性召回的藍莓，部分屬於2月報關的7批產品，雖與4月11日報關、5月1日被驗出A肝病毒陽性藍莓「同產地、同效期」，但因當時未被抽中查驗，食藥署僅比對書面資料就放行。現在爆出A肝疑慮，只能透過後市場稽查釐清。

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）



好市多近期食安風波連環爆，4月11先於邊境驗出「科克蘭冷凍三種綜合莓(覆盆莓、藍莓、黑莓)」A肝病毒陽性，4月28日同款產品也在後市場稽查中驗出，食藥署此時才向民眾公布資訊，長達17天的空窗期遭多位立委砲轟罔顧民眾健康。

雖然此次藍莓業者應對即時，食安專家、前衛生署食藥局長康照洲日前受訪時仍表示，主管機關應該依照事件嚴重程度判斷公布時間點，若情節嚴重不應拖這麼久，「不是所有事件都要等15天救濟期。」高雄市衛生局也針對好市多進口科克蘭冷凍3種綜合莓（有效日期2023年9月19日）檢出A肝病毒祭出750萬元加重裁罰。