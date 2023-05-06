反批綠擺爛核廢問題　朱立倫：只有藍重返執政才能做完整能源政策

▲朱立倫。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，郭近日拋「1縣市1小型核電廠」想法，讓核電議題再次受討論，而民進黨則喊出「票投國民黨，核廢無法擋」。對此，朱立倫表示，民進黨執政就是凡事擺爛、凡事拖延，沒有花過一點心力處理核廢，只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整規畫。

朱立倫6日受訪時被問到，民進黨說「票投國民黨，核廢無法擋」，你會支持重啟核電嗎？朱回應，民進黨執政就是凡事擺爛、凡事拖延，請問民進黨執政這麼多年來，有沒有花過一點心力處理核廢？就是擺爛、拖延，丟給全民、丟給地方政府。

朱立倫說，作為真正該負起責任的中央政府，沒有積極解決，只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整規畫，而第一要件，為了國安與全民需求，絕對不可以缺電，不要像民進黨講那種完全不可能的口號，甚至致國安不顧，把所有核電廠都關了，難道要火力發電廠全開嗎？還是全民缺電？

朱立倫表示，核廢、核安問題是全民共識，一定要有核安才能使用核電，而核廢一定要積極處理、一定要認真解決，中央有責扛起責任，若擺爛、在那邊拖，就是不負責任的作法，國民黨會很務實的確保核安問題，也一定要處理核廢問題。