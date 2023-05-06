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im.B涉詐25億！高嘉瑜列國外借貸平台納管規範　籲金管會別踢皮球

▲▼im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日借貸平台im.B爆出詐騙，總金額高達25億元，全台有超過5千人受害。民進黨立委高嘉瑜6日表示，自己特別質詢金管會，金管會就回一句「借貸平台非金融業，不關他們的事」，但放眼國際，借貸平台多是由各國金管會管轄。對於如此嚴重的詐騙吸金，行政機關間竟推諉卸責？

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，不法金額高達25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃，受害者求償無門。北檢指揮刑事局組成專案小組偵辦，將曾嫌等8人拘提到案。曾國緯、女友張淑芬、曾明祥父子遭收押禁見，營運處長洪郁璿40萬元交保，其餘4人仍待繼續開庭審理。

金管會主委黃天牧日前針對此事回應，表示民間借貸是受民法規範，金管會依銀行法只管存款，沒有管借貸。民間借貸因為不是金融特許事業，因此金融評議中心不會受理這種案件。如果所有金流都要管，那金管會管的就「無遠弗屆」了。黃天牧也強調，此案是「人謀不贓，並不是所有業者都有這個問題。」

高嘉瑜表示，自己特別質詢金管會、數發部，金管會就回一句「借貸平台非金融業，不關他們的事」；而數發部作為網路平台主管機關也不願研議平台自律規範，如此嚴重的詐騙吸金竟是三不管，行政機關間全推諉卸責、互踢皮球？

對於國外P2P借貸平台納管規範，高嘉瑜列舉各國方法：

1.英國：借貸平台設立須經金融行為管理局(FCA)核准，並要求資訊揭露。

2.美國：平台業者須向SEC及各州證券監管機關註冊，並遵循有價證券法。

3.日本：規範負責人資格條件、誠信經營、資金交付第三方保管等。

4.韓國：要求借款人提交擔保文件，強化債權安全。

高嘉瑜指出，以上資料其實是央行早在2018年就已經提出的各國借貸平台監理方式報告，從此份報告可知借貸平台多是由各國金管會管轄。

高嘉瑜批評，我國金管會並未借鏡此份報告著手提出相關管理辦法，主委更在備詢台上大放厥詞稱：「投資一定有風險，民眾要自己注意」，讓自己不禁想問：「被詐騙也是主委所謂的投資風險嗎？」

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