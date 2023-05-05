捕獲野生警犬！妹子見「黑黃大使」現身街頭　狂拍照發IG

▲台中市刑大舉辦全民反詐日，邀請警犬隊現身街頭，許多民眾爭相合照。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市刑大為提升民眾反詐意識，特別舉辦「5月5日全民反詐日」活動，邀請台中市警局警犬隊的PINKY和BABY，許多民眾看見可愛的拉布拉多現身街頭，紛紛一起跑來拿起標語合照，還有年輕女生對著警犬「下毒手」狂摸，還說要發照片到IG炫耀「捕獲野生警犬」。

台中市刑大指出，因應詐騙手法日新月異，為提升民眾反詐意識，警政署特別邀請40位藝人共同響應、經驗分享，舉辦「5月5日全民反詐日」直播活動，為宣傳民眾能知道這樣的資訊，特別前往轄內國家歌劇院、百貨公司進行活動暖場快閃宣導。

刑大由警犬PINKY和BABY領銜擔任全民識詐大使，現場吸引民眾不分年紀、性別的注意，警犬今天的任務不是偵蒐毒品、爆裂物，是要來當宣導大使。在領犬員的指揮之下，PINKY和BABY非常安靜穩定的坐在地上，現場遭到民眾的「毒手」，一邊合照一邊和民眾進行互動。

刑大大隊長林明佐表示，台中市治安持續維持平穩，去年計攔阻臨櫃匯款940件，攔阻金額達5億4461萬9375元，今年2月剛結束的「全國同步打擊詐欺專案行動」也獲得六都第一的好成績，市刑大全體同仁將持續強化精進查緝、打擊犯罪能量。

林明佐表示，今（5）日下午3點到3點半，可以到警察廣播電臺的YouTube頻道收看直播，有藝人的分享和呼籲，希望透過網路和實體的宣導，讓民眾都能夠認識詐騙手法，避免被害，降低損失。