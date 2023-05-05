占進口量9成！越南牡蠣重金屬砷「超標5倍」　食藥署曝應對措施

▲食藥署3/21邊境查驗就有越南牡蠣重金屬超標。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食安危機頻傳！民進黨立委林俊憲今（5）日召開記者會表示，占我國進口量高達9成的越南牡蠣，重金屬無機砷超標5倍，但外觀卻難以分辨，要求食藥署加速產地標示。對此，食藥署回應，越南牡蠣自去年1月起就提高到「加強查驗」，今年共驗到2批重金屬超標，若再有一件不合格，就會提高到逐批查驗。

根據食藥署統計，今年112年1月1日至112年4月30日止，自越南輸入貨品分類號列「0307.11.90.90-9 其他活、生鮮或冷藏牡蠣(蠔、蚵)」計624批，檢驗不符合計2批，違規事由均為檢出重金屬「無機砷」。

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依據食安法規定，貝類水產品砷殘留量為每公斤0.5毫克，食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，今年邊境攔截的2批越南牡蠣分別為3726公斤與3060公斤，檢出無機砷1.3 mg/kg、2.7 mg/kg，超過標準2~5倍，全依食安法規定退運或銷毀。

越南牡蠣自2018年起有報驗紀錄，5年來共驗出19件不合格，分別為諾羅病毒15件、重金屬4件、A肝病毒1件，已全數退運或銷毀。

吳宗熹提到，食藥署已自2022年1月起針對越南牡蠣加強邊境查驗，從2~10%的一般抽批提高到20~50%的加強抽批，前述查驗不符合產品，除依規定命業者將產品辦理退運或銷毀外，並已依食品及相關產品輸入查驗辦法相關規定，針對不合格之個別業者輸入越南牡蠣產品提高抽驗機率，再被驗到一件違規，就會採100%逐批查驗。