檢出A肝毒莓被重罰750萬！　好市多：持續溝通與配合主管單位

▲好市多販售冷凍莓、藍莓檢出A肝病毒被裁罰。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多爆出食安問題，其販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中。今（5）日高市衛生局針對好市多進口科克蘭冷凍3種綜合莓（有效日期2023年9月19日）檢出A肝病毒加重裁罰750萬，對此，業者也作出最新回應。

針對好市多進口科克蘭冷凍3種綜合莓（有效日期2023/09/19）檢出A肝病毒，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，高市衛生局今（5）日依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定，加重裁罰750萬，不合格產品依法沒入銷毀。

對此，好市多也作出最新回應表示：「關於主管機關之處置，好市多會持續溝通和積極配合主管單位的指示處理，相關處置說明則以主管機關公佈為主。」

根據業者證實，目前約4.2萬名會員購入問題產品，但目前消基會僅收到2件申訴案。消基會董事長吳榮達表示，申訴主要是退費，目前申訴者偏少，主因是A型肝炎的潛伏期從2周到半年，健康損害現在還不會顯現出來，加上好市多會退款，購買商品的消費者還在觀望。

不過，吳榮達指出，以前打黑心油訴訟時，在無法舉證健康損害時，依照食安法規定，每人可有3千至5千元不等賠償，當初黑心油是受害者不管有無辦法舉證，法院都判陪2千元當作損害賠償，但這次好市多的莓果中還有A肝病毒，健康損害是超過黑心油，在美國已經有8個病發案例，其中2例住院，A肝病毒對身體造成影響更大，所以希望這次好市多給予的健康賠償，能比5千元多。