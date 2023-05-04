天地日月靈修會捐救災設備　雲林救難英雄多一層保護

▲天地日月靈修會共捐贈雲林縣消防局消防衣帽鞋115套、急流救生衣50件及特種搜救隊個人背包65組。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

天地日月靈修會今（4）日捐贈總價值767萬7500元的消防衣帽鞋等消防裝備一批，以提升雲林縣內消防救災能量，讓警消、義消執行任務有更安全防護。縣長張麗善特別感謝天地日月靈修會善心義舉，讓警消、義消有更強大箟力量保護人民生命財產。

捐贈儀式於消防局舉行，天地日月靈修會會長蕭世裕夫婦代表捐贈，縣長張麗善代表受贈，天地日月靈修會共捐贈消防衣帽鞋115套、急流救生衣50件及特種搜救隊個人背包65組。消防局長林文山表示，這批設備會妥適分發給警消、義消隊員提升個人安全防護，讓他們更有力量守護百姓生命財產安全。

▲天地日月靈修會共捐贈雲林縣消防局消防衣帽鞋115套、急流救生衣50件及特種搜救隊個人背包65組。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，警消、義消為了鄉親生命財產安全，不顧自己安全勇敢完成救災任務，縣府也積極透過所有資源管道，為警消、義消增添更好的裝備、更好的工具，提升防救災能量，同時保護他們；她代表縣民感謝天地日月靈修會捐贈這批救災設備。

天地日月靈修會會長蕭世裕表示，這批救災設備都是由靈修會一步一腳印累積捐助，為所有救難英雄盡份心力，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

▲天地日月靈修會共捐贈雲林縣消防局消防衣帽鞋115套、急流救生衣50件及特種搜救隊個人背包65組。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）