派出所塞滿小學生！　參訪體驗警察生活超興奮

▲學童透過參觀派出所，認識到警察工作的內容，並在輕鬆的心情下，吸收有關犯罪預防及自我保護的基本常識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉饒平國小於日前由教務主任帶領約30名師生，前往斗六警分局饒平派出所參訪，在所長許坤雄的介紹下，瞭解各項警用裝備的功能和警察平常的執勤內容，並增進犯罪預防及交通安全等相關知識，許多小朋友們都是第一次踏進派出所，對於能夠參訪近距離看到警察叔叔們感到十分興奮開心。

饒平派出所為迎接學童們的到來，將執勤時所用的裝備，包括防彈衣、反光背心、交通指揮棒等陳列展示，在所長許坤雄的引導下，逐一向小朋友們解說各項警用裝備的使用功能，並介紹警察的工作內容，包含如何巡邏、抓壞人和其他幫助民眾等事項，同時利用機會宣導交通安全、反毒品、反詐騙及婦幼安全等觀念。

▲學童透過參觀派出所，認識到警察工作的內容，並在輕鬆的心情下，吸收有關犯罪預防及自我保護的基本常識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六警分局長黃念生表示，警察是人民的保母，也是打擊犯罪的正義使者，學童透過參觀派出所，認識到警察工作的內容，也看到警察和藹親切的一面，並在輕鬆的心情下，吸收有關犯罪預防及自我保護的基本常識，達到法治教育向下紮根的效果，讓國家未來的主人翁，在安全、健康的環境中成長。

▲鄉饒平國小於日前由教務主任帶領約30名師生，前往斗六警分局饒平派出所參訪，在所長許坤雄的介紹下，瞭解各項警用裝備的功能和警察平常的執勤內容，並增進犯罪預防及交通安全等相關知識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）