雲林家扶WaWa越過濁水溪回娘家　育達獅子會認養幫助弱勢家庭

▲彰化育達獅子會長黃政明率夥伴，認捐36個家扶WaWa撲滿，並鼓勵大家「餵養」，捐贈雲林家扶幫助弱勢孩童的扶幼基金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

成群結隊的雲林家扶WaWa在彰化育達獅子會會長黃政明率夥伴護送之下回到出生地－雲林，會長黃政明除率先代表育達獅子會捐贈現金10000元，更由其夥伴們一起掏出36個家扶WaWa撲滿中共8萬4千685元，捐贈雲林家扶幫助弱勢孩童的扶幼基金。

家扶自2012年起推動「無窮世代計畫」透過生活照顧、教育補助、急難救助與自立輔導等服務方案給予貧困兒少及家庭所需的教育與生活資源，累積脫貧能力，循序脫離貧窮，也開始以零錢捐的概念，以各式存錢筒鼓勵民眾匯集愛，積少成多，2022年雲林家扶Wawa 誕生一個有造型及地方特色的存錢筒。

雲林家扶中心主任廖志文表示，去年底雲林家扶WaWa撲滿誕生時，彰化育達獅子會長黃政明率夥伴，一個1000元當即認捐了36個最具特色戴著斗笠家扶WaWa撲滿，並鼓勵大家「餵養」可愛又俏皮的雲林家扶WaWa，要讓她成長茁壯像家扶一樣去幫助需要的人。

會長黃政明則語重心長指出，看見雲林家扶在偏鄉的努力，無論是學童扶幼助學，經濟貧困家庭的扶助提供了健康、醫療、育樂、急難等幾乎是無所不包，更別說是在兒童寄養、保護與安置工作，育達夥伴看見雲林家扶需要更多的支持，經大家一致決議於母親親前夕帶36個雲家扶WaWa撲滿回娘家，希望帶給雲林家扶鼓勵與肯定。

育達獅子會成員帶WaWa越過濁水溪回娘家幫助更多弱勢家庭，許楚炘也說這期間認真努力餵養家扶WaWa撲滿，1元、5元、10元甚至50元硬幣，就是希望餵飽餵滿WaWa撲滿。還有黃秀森與兒子媳婦孫子一起養胖WaWa撲滿。莊居芳也全家養足養胖撲滿，育達將36個雲林家扶WaWa撲滿完成任務在母親節前夕帶回娘家使命。

在雲林家扶捐贈典禮的會場中，人人喜樂手抱一個WaWa撲滿捐贈，以最具禮行動支持，廖志文主任感謝育達協助家扶服務的家庭就學脫貧，關懷疾苦扶弱濟貧人溺己溺樂於助人，以博愛互助關懷增進社會福祉。

▲彰化育達獅子會長黃政明率夥伴，認捐36個家扶WaWa撲滿，並鼓勵大家「餵養」，捐贈雲林家扶幫助弱勢孩童的扶幼基金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）