麥卡錫將訪義大利　商討印太地區與台灣議題

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者陳攸瑋羅馬3日專電

美國聯邦眾議院議長麥卡錫訪問以色列、約旦和埃及後，4日將前往羅馬會見義大利總理梅洛尼與總統馬達雷拉，此行將共商有關印太地區相關制度協定與台灣議題。

「蟻報」（Le Formiche）2日報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）訪問以色列、約旦和埃及後與兩黨國會代表團，將前往羅馬並在當地時間4日會見義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）。

報導指出，麥卡錫擔任議長後第一次國際訪問，本應僅於中東和北非行程，但羅馬加入此次訪問名單，推測兩黨國會代表團將和義大利共商的主題應和地中海及中國有關。

4月上旬麥卡錫在加州會見台灣總統蔡英文，中國時隔8個月再度圍台軍演。報導指出，麥卡錫此次羅馬之行，將試圖了解如何根據正在成形的地中海與中國新平衡情勢，基於對台灣的共同願景、歐洲大西洋反俄羅斯精神，以及現今印太地區政策為背景的情況下，在印太地區建立一個制度協定，此亦為義大利近期對印太地區這一關鍵領域的承諾。

梅洛尼上任後積極參與地中海區域、印太與大西洋地區相關事務，藉以提升義大利國際地位，從義大利航艦赴印太爭議區域強化國際軍事存在，到前往英國與首相蘇納克（Rishi Sunak）會晤簽署合作備忘錄，重申台灣海峽和平穩定的重要性，以及尋求與台灣晶片合作而有意退出中國一帶一路，不難看出義大利與印太地區強化關聯性。

另麥卡錫在外交議題主張對中國強硬，當選議長後成立眾院「中國問題特別委員會」，以因應中國威脅。此外，麥卡錫與前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一樣具有義大利血統，他的祖父是義大利人。2019年馬達雷拉訪美時，麥卡錫握著馬達雷拉的手說：「總統先生，一位義大利移民的侄子向您致意。」