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李彥秀出戰港湖區立委　曝侯友宜協調內容：團結「指標戰區」

▲▼侯友宜居中協調國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選，最後由台北市議員李彥秀出線。（圖／翻攝自Facebook／李彥秀）

▲侯友宜居中協調國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選，最後由台北市議員李彥秀出線。（圖／翻攝自Facebook／李彥秀）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選原訂在10日上午公布民調結果；豈料，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹3日臨時宣布，在新北市長侯友宜居中協調下，由李彥秀代表出線。對此，李彥秀3日表示，昨天接到侯友宜電話，找她與游淑慧一起喝咖啡，當時侯友宜提醒，明年港湖立委選舉，絕對是「指標戰區」，強調國民黨要重返執政、國會過半，「團結一心，從港湖開始」。

根據國民黨台北市黨部規劃，4月17日至19日領表登記立委選舉第二階段候選人提名，並在同月25日下午3時召開初選方式協調會，最終台北市第四選區（內湖、南港）登記黨員為游淑慧、李彥秀，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公佈民調結果。不過，國民黨台北市黨部今日下午宣布，在侯友宜居中協調下，由李彥秀代表出線。

李彥秀今日透過臉書發文表示，政治是眾人之事，監督民進黨政府、下架不適任民代都需要團隊合作與奮鬥，而他們是一個堅強的戰鬥團隊，為了共同的目標、理想與價值在攜手打拚。她說，黨內初選只是過程，不是結果，明年1月13日，「贏回港湖、重返執政、國會過半，才是台灣與中華民國的勝利！」

李彥秀指出，昨天接到侯友宜電話，市長很關心港湖初選情況，所以找她與游淑慧一起喝咖啡，聊聊如何共同努力。當時侯友宜提醒，明年港湖立委選舉，絕對是「指標戰區」、「關鍵中關鍵」，強調國民黨要重返執政、國會過半，「團結一心，從港湖開始」。

「不讓支持者擔心或傷心，是我們共同的心聲！」李彥秀說明，無論擔任幕僚或從事公職，游淑慧都是非常優秀且有戰力的同志，他們之間有很好的默契。李彥秀提及，2018年時她輔選游淑慧、2020年換游淑慧幫忙她、2024年他們也會一起打拚，對於游淑慧許多的提醒與建議，她也會做好充分準備。

李彥秀強調，這份重大責任，需要一個堅強的戰鬥團隊共同打拚，不論是戰力滿滿的游淑慧、一路相挺的同黨籍市議員李明賢，還是經常給予她協助與指導的北市議員闕枚莎與北市議員吳世正，都是合作無間的戰鬥團隊。

李彥秀提及，去年底，他們在九合一大選中打出「五席全壘打」佳績，拿下超過民進黨的二倍票數，共同努力把港湖的餅作大，讓台北市長蔣萬安順利當選，「在團隊之中，我只是渺小的個人，唯有攜手同心，我們才有共同的未來！」

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