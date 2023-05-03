指揮中心感恩晚會「機組員拒出席」　國民黨酸「官場現形記」

▲中央流行疫情指揮中心解編，總統蔡英文蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新冠肺炎中央流行疫情指揮中心解編後，昨日晚間舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌與前指揮官陳時中等出席晚會，更有超過30個民進黨政府部會「受獎」。國民黨副發言人呂謦煒今（3）日批評，民進黨政府因防疫失當造成近兩萬人冤死，民進黨政府卻自我吹捧大內宣，正是一場民進黨「官場現形記」，民進黨主席賴清德對醫護應得的防疫津貼問題置若罔聞，難道不是為德不卒？

呂謦煒指出，雖然晚會第一件事就是為逝者默哀，但是蔡英文致詞的第一段話就是她「懷著感恩、喜悅的心情來參加這場晚會」，提到要感謝的人，首先感謝的是蘇貞昌、陳時中，而不是台灣的老百姓；陳建仁致詞時也說「感謝蔡英文總統、蘇貞昌前院長、中央流行疫情指揮中心歷任指揮官、第一線防疫同仁及所有國人共同努力」，首先感謝蔡英文，、最後才是所有國人，甚至還多次提到民進黨政府締造亮眼的防疫成果。然而，實際上全民不僅承受民進黨政府所造成的防疫亂象，更有近兩萬條人命因此受影響、無辜冤死，難道不應該更哀矜勿喜、審慎檢討？

呂謦煒表示，台灣人民自發性防疫，醫護更走在政府前面，雖然仍因民進黨「超慢部署」造成近兩萬人染疫死亡的苦果，但如果說台灣防疫仍然有什麼成效，只能歸功給所有台灣民眾，以及在第一線搏鬥的最辛勞的醫護人員。然而，民進黨政府昨晚辦感恩晚會，感謝的多是蔡英文或蘇貞昌，受獎者多是中央政府部會，甚至連「希望永遠都在」的排字儀式中，還是民進黨官員站中間，這種專制心態的歌功頌德醜陋劇，正是民進黨政府的日常。

呂謦煒抨擊，在這場光鮮亮麗的晚會背後，是醫護人員仍然悲痛發聲，怒吼政府騙人，一直等不到全額的防疫津貼，民進黨政府的支票跳票；機師工會與空服員工會也拒絕出席，空服員工會直指「疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」。民進黨政府連防疫第一線人員的待遇都沒顧好，有何臉面顧著感謝自己做大內宣？

呂謦煒也說，民進黨主席賴清德身為醫師背景、坐擁副總統高位，昨晚出席「信賴護理守護台灣」公益演唱會時，雖感謝護理師站在第一線抗疫，但卻對醫護人員等不到全額防疫津貼一事不置一詞、置若罔聞。賴清德你難道沒看到醫護承受的苦痛嗎？難道不知道政府承諾的支票竟然跳票嗎？如果沒看到、不知道，那根本是無能怠政；如果看到、知道卻裝不知道，那賴清德不僅為德不卒，更根本沒有資格競選總統。