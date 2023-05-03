侯友宜協調「游淑慧禮讓李彥秀」　洪孟楷讚：責任來、就是扛

▲國民黨台北市議員李彥秀、台北市黨部主委黃呂錦茹、市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼成功協調立委洪孟楷、陳偉杰，羅明才、劉哲彰之後，最新消息傳出，新北市長侯友宜再度出手，成功協調台北市立委第4選區，勸服游淑慧禮讓給李彥秀。國民黨立委洪孟楷今（3）日表示，侯友宜是國民黨提名委員會的委員，只要是能夠讓2024力量集結最大化，「責任來，就是扛」，一定會用公務之餘協助2024提名。

最新消息傳出，新北市長侯友宜再度出手協調立委選區，目標就是台北市港湖區立委初選。昨晚侯在新北市約見初選參選人游淑慧和李彥秀，經過一番懇談後，游淑慧決定退出初選，禮讓李彥秀。據了解，侯友宜已致電台北市長蔣萬安告知此事，國民黨主席朱立倫也知情。

國民黨立委洪孟楷今天接受媒體聯訪表示，因為侯友宜跟各個黨籍縣市首長都是國民黨提名委員會的委員，況且各個藍營的同志，只要是能夠讓2024力量集結最大化，大家一定不會推託，「責任來，就是扛」，大家就是往前走。

洪孟楷說，不管是侯友宜、蔣萬安、張善政，所有的縣市首長，如果能夠有辦法的時候，一定會用公務之餘協助2024的提名，不只是相爭的選區，不只是有可能初選的選區，還有一些目前沒辦法找到人選的艱困選區，這些縣市首長一定會在公務之餘提供協助。

有媒體質疑，侯友宜身為新北市長卻跨區協調到台北市立委選區，這是否跳過台北市長蔣萬安？洪孟楷解釋，侯友宜跟蔣萬安都是「北北基桃」一員，現在溝通非常順暢，所以絕對不會有跳過的問題，「只會一加一大於二，絕對不會一加一互相抵消」，這是所有縣市長共同的力量。