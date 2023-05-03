被放到「最艱困選區」挑戰王世堅？　游淑慧：目前還沒有考慮

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議員李彥秀、游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選電話民調將於7日登場，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹3日下午宣布，在新北市長侯友宜的協調下，港湖選區由台北市議員李彥秀出馬，並希望台北市議員游淑慧挑戰「艱困選區」；但由於國民黨剩民進黨台北市議員王世堅要挑戰的士林、大同區，黃呂錦茹並未證實，仍說待游淑慧同意。

根據國民黨台北市黨部日前規劃，4月17日至19日領表登記立委選舉第二階段候選人提名，並在同月25日下午3時召開初選方式協調會，最終台北市第四選區（內湖、南港）登記黨員為游淑慧、李彥秀，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公佈民調結果。

不過，國民黨台北市黨部3日下午臨時發布採訪通知，宣布3時召開記者會，與會人士包括黃呂錦茹、李彥秀和游淑慧，只見游淑慧在記者會中數度低頭、鼻子略紅；而黃呂錦茹於會中宣布，因為侯友宜2日晚間居中協調，所以游淑慧3日決定停止初選，要將最強戰力留在該區，另一位則放到「最艱困選區」，意指港湖立委將推派李彥秀出馬。

被問到所謂「最艱困選區」在哪裡？黃呂錦茹表示，自己過去曾說過，國民黨要提名的時候，會將強棒放在最艱困選區，但至於要不要該選區，還有待游淑慧答應。但沒等到游淑慧開口，李彥秀先稱自己要幫游說話，談及侯友宜認為游淑慧是戰將，不論是幫忙扛國民黨總統大選的空戰作戰能力，以及幫忙在艱困選區來戰。

游淑慧則說，自己暫時只想到一件事情，就是輔選李彥秀在港湖地區選舉，真的希望可以更換高嘉瑜，因為過去4年證明高嘉瑜不是合格的立法委員，這跟政黨無關、及不及格有關，無論是關說疫苗或問政空間當秀場，不斷用唱歌掩飾自己問政成績0分，「目前我還沒考慮到其他任務，但我想做好輔選港湖工作，我會很快樂且願意」。

媒體追問，「最艱困選區」是不是王世堅要挑戰的台北市第二選區士林大同區？游淑慧回應，「這不該是問我，但目前唯一想的是如何把原本支持者變李彥秀支持者，之前我有預告一些高嘉瑜資料，我也會把他整理好並提供給李彥秀，我覺得這是公共議題、個人操守檢驗，不是個人隱私問題，未來我覺得可以在選戰之中提供選民做選擇。」

針對是否擔心若要挑戰王世堅會很困難？游淑慧提及，王世堅是自己非常尊敬的長輩，過去在市議員互動非常好，如果看到王世堅的話，自己就要練另一首新歌，「開玩笑的啦！目前還沒這樣的考慮，且士林大同區還有很多優秀黨籍議員，還是要看市黨部戰略規劃再說」。