2023新北閱讀節5／6登場　感受城市無限創意能量

▲2023新北閱讀節5月6日登場。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「新北閱讀節」開跑！5月6、7、13日即將於新北市美術館園區帶大家感受創意打造的多樣性閱讀。今年特別以「設計．新日常」為主題，有動、有靜、有音樂、有美食、有創作、有閱讀，將新北市美術館打造成多元閱讀的共享空間，帶大家用閱讀「逛設計」，感受新北城市無限的創意能量。

5月6、7日登場的創作匯集站，將新北市美術館園區打造成處處都能發現創意的閱讀場域，與年輕世代互動的「創作舞台」邀請到時下受年輕族群喜愛的創作歌手與新生代樂團，包括金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、新世代音樂人鶴The Crane、創作男神周予天、創作才女琳誼、小男孩樂團，以及DJ、街頭藝人等。

不僅帶給大家音樂饗宴，同時和大家分享如何透過閱讀汲取創作靈感，用設計將音樂帶入生活中，感受閱讀的無限可能。參加「創作匯集站」活動，並於現場拍照打卡，公開分享於個人FB或IG，還可免費兌換限量「設計新日常．書香淡香水」一瓶，數量有限，換完為止。

集結全台25個知名店家出攤的「新日常市集」，則從日常的食、衣、住、行、育、樂等不同生活面向出發，帶大家感受地方日常的生命力。6場「閱讀沙龍」則邀請各領域專家職人，包括工業設計師吳孝儒、建築學者李清志、作家洪愛珠、作家徐振輔、平面設計師廖小子、與策展人王耀邦等人，為大家解讀日常中的設計。

5月13日則化身為親子的「閱讀遊樂園」，「在繪本裡遇見幸福」讓小朋友打開馳騁的想像力，還有機會可以獲得信誼基金會出版的繪本。親子工作坊則將帶孩子透過再生紙小書、康乃馨立體拼豆、七彩許願星沙瓶等手作活動，近距離美感體驗，另外還有閱讀設計市集、草地表演等活動；詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。