新北藍議員擬設「猴腮雷之友會」力挺　侯友宜：團結解決人民痛苦

記者崔至雲／新北報導

民進黨主席賴清德的「信賴台灣之友會」6月25日選在新北市舉辦，直搗新北市長侯友宜本命區；國民黨新北市議員林金結則表示，他醞釀成立「侯友宜之友會」，盼命名為「猴腮雷」。對此，侯友宜表示，台灣很小，不管你是誰都要團結，團結解決人民的痛苦，凝聚大家的共識，大家一起來，不分你跟我、不分政黨。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜今出席新北市議會總質詢，媒體問到，民眾黨主席柯文哲5月8號要領表，侯如何看柯文哲要參選總統，藍白合是否破局？侯友宜表示，謝謝大家都非常關心，其實他這一生永不忘初心，就是為中華民國、為台灣這塊土地所有的人努力，如果大家有共同的想法、共同的理念，只要能夠讓國家安定繁榮，大家共同攜手合作，不一定要分誰跟誰，政黨也可以合作，任何人都可以合作。

侯友宜說，更何況台灣真的人口跟面積也不是很大，但是扮演一個非常重要的地緣政治，在這樣一個屬性底下，國內的團結才是最重要的。

媒體追問，林金結要成立「猴腮雷之友會」，要串聯地方挺侯？侯友宜回應，他剛剛有說，感謝大家關心我，最重要的，台灣很小，不管你是誰都要團結，團結解決人民的痛苦。

侯友宜強調，現在面臨物價波動、薪資停滯不漲，如何讓民眾過一個好生活，更重要要讓國家能夠安全，能夠在安全底下，民眾才能夠安心過日子，經濟產業才能夠蓬勃發展，這是最重要的，凝聚大家的共識，大家一起來，不分你跟我、不分政黨。

